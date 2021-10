Drama na derbiju v Stožicah pripadla gostom

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli tretji poraz v nizu v ligi Aba in drugega zapored pred domačo publiko. V Stožicah so ob slabem strelskem večeru in nezbrano odigrani končnici razočarali približno 3000 gledalcev. Ljubljančani se počasi oddaljujejo od vrha razpredelnice in se morajo čim prej vrniti v zmagovalno serijo, če želijo konkurirati vodilnim ekipam v tekmovanju. Pred njimi je v naslednjem krogu gostovanje pri Igokei, nato pa sledijo na papirju lažji tekmeci, kot so Split, Mornar, Mega in Zadar.

Cedevita Olimpija je kljub katastrofalno odigrani tretji četrtini, v kateri je zadela le štiri mete iz igre (4:16), ohranila možnosti za zmago v zadnjih desetih minutah. Tri minute pred koncem tekme je povedla z 72:69, nato pa pobudo prepustila gostom, ki so z delnim izidom 12:4 obrnili potek in vpisali četrto zmago. Ključna je bila trojka Dennisa Seeleyja točno minuto pred koncem, začinjena z osebno napako Jake Blažiča in dodatnim prostim metom za 79:76.

Olimpija je vrgla 32 trojk, imela 40,8-odsotni met iz igre, naredila 13 neizsiljenih napak, predvsem pa se je znova preveč zanašala na sposobnosti posameznikov. Jacob Pullen je tekmo končal pri 26 točkah (trojke 5:9), Jaka Blažič pa jih je dosegel 16 (met iz igre 5:14).

Krka je v Beogradu doživela visok poraz. Foto: Partizan NIS/Dragana Stjepanovic

Razglašena Krka visoko izgubila pri vodilnih

Beograjski Partizan tudi po tekmi s Krko ostaja neporažen na vrhu lige ABA. V prvi četrtini so Novomeščani še nekako držali stik (16:11), že v drugi pa so Beograjčani naredili razliko (26:11). Nato se je razlika samo še povečevala in povečevala. S 23 točkami je bil prvi strelec Partizana Yam Madar. Eno svojih najboljših tekem za beograjski klub je odigral tudi mladi slovenski up Gregor Glas, ki je v 24-ih minutah prispeval 12 točk. Krka ni imela dvomestnega košarkarja, še največ točk je dal Jurij Macura, ki se je ustavil pri devetih.

Ob bledi, nemotivirani igri so Krkaši izgubili vse štiri četrtine. Poraz s 47 točkami razlike je daleč najvišji v tej sezoni lige ABA - doslej je bil rekord 36 točk razlike med Crveno zvezdo in Splitom, zgolj 45 doseženih točk pa prva tekma v tej sezoni, da bi ena ekipa dosegla manj kot 50 točk. Krka je že v prvem krogu visoko izgubila - s 56:88 proti Olimpiji.