Slaba zadnja četrtina Zmajev odločila derbi v Beogradu

Cedevita Olimpija je po dveh zmagah na uvodu v regionalnem tekmovanju zabeležila še drugi poraz. Tokrat je v Beogradu izgubila z evroligaško Crveno zvezdo, ki je do zmage prišla povsem po zaslugi odlične zadnje četrtine, ki so jo domači dobili s kar 23:9.

Ljubljančani so dvoboj sicer bolje odprli in hitro ušli Beograjčanom, občasno so vodili tudi za več kot deset točk, nato pa domačim tik pred polčasom dovolili, da so se jim popolnoma približali in na glavni odmor odšli celo s prednostjo. Vse do sredine zadnjega dela igre si nobeno moštvo ni priigralo občutnejše prednosti, nato pa so domači prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko, ki so jo zadržali vse do konca. Pri Zmajih je 16 točk prispeval kapetan Jaka Blažič, tri manj je dodal Melvin Ejim. Beograjčane sta s 13 točkami vodila Austin Hollins in Luka Mitrović.

Ljubljančane v torek na Kanarskih otokih čaka začetek evropskega pokala, pester pa bo tudi zaključek meseca, ko se bodo udarili z Budućnostjo, francoskim Bourg en Bressejem in Igokeo.

Crvena zvezda je derbi v svojo korist odločila v zadnjih desetih minutah. Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Novomeščani do druge zmage

Krka je zabeležila drugo zmago v letošnji sezoni po tem ko je v domači dvorani ugnala Zadar, ki ostaja brez jadranskega skalpa. Pri gostiteljih, ki so že ob polčasu vodili za +10, so mejo 15 točk prebili Andrej Stavrov z dvajsetimi, ter Jurij Macura in Rok Stipčević, ki sta jih dodala 17. Pri gostih, ki tokrat niso bili strelsko razpoloženi, jih je več kot deset dosegel le Domagoj Vuković, ki se je ustavil pri številki 15.

Novomeščane v naslednjem krogu čaka gostovanje pri vodilnem Partizanu.