Bleda predstava Olimpije v Laktaših

Košarkarji Cedevite Olimpije so tekmo petega kroga lige ABA odigrali že v petek v Laktaših in pri Igokei izgubili z 78:91. Drugi slovenski predstavnik Krka bo v nedeljo zvečer gostil SC Derby.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek igrali v Laktaših in proti Igoeki izgubili z 78:91. To je bil za Ljubljančane tretji poraz v regionalnem tekmovanju.

Domači so v prvi četrtini povedli s 7:0, ko je prvi koš vendarle dosegla tudi Olimpija. Ljubljančani so le počasi ogreli "motorje", Igokea je spet pobegnila na 10:2, nato pa je malce bolje v napadu steklo tudi gostom, ki so se proti koncu prve četrtine že približali na – 2 (23:21), a je bilo po prvih desetih minutah tekme vseeno + 7 za domače (28:21).

Domači so drugo četrtino odprli s trojko in spet pobegnili, Olimpija pa se jim je nato približala na – 3 (32:29), ko je domači trener Nenad Stefanović vzel minuto odmora. Ta je zalegla, košarkarji Igokee so se spet razleteli po igrišču in 4:40 pred koncem polčasa povedli že s 46:34, ko je minuto odmora vzel še Đorđe Adžić. S to varovancev ni prebudil, Igokea je kmalu prišla do najvišje prednosti na tekmi (50:34), do konca druge četrtine pa so se ji Ljubljančani z desetimi zaporednimi točkami spet približali na znosnih – 6 (50:44).

V začetku drugega polčasa so se Ljubljančani gostiteljem približali na – 4 (53:49), nato pa se jim je ustavilo in 3:33 pred koncem tretje četrtine je Igokea prišla do najvišje prednosti na tekmi + 20 (72:52). Dobro minuto kasneje je bilo že + 22 za domače, do konca četrtine pa so zmaji po prodoru Gregorja Glasa, nad katerim je bil storjen tudi prekršek, znižali na 74:56.

V prvih treh minutah zadnje četrtine so se Ljubljančani gostiteljem spet približali na – 10 (76:66), bližje pa ni šlo, Igokea je dovolj zbrano nadzorovala dogajanje in prednost ohranila do konca tekme. Končni izid je bil 91:78.

Devin Robinson je bil z 19 točkami prvi strelec Olimpije, 13 jih je dosegel Gregor Glas, 12 Rok Radović in 10 Aleksej Nikolič. Pri Igokei jih je 22 dosegel Boriša Simanić, 20 Bryce Jones in 12 Dragan Milosavljević.

Cedevita Olimpija je še naprej brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki pa se je v četrtek vrnil v Ljubljano, a z ekipo v Laktaše preventivno ni odpotoval. Zelo dobro po poškodbi stopala okreva tudi Brynton Lemar, ki je pred dnevi vstopil v tretji teden rehabilitacije po poškodbi.

Cedevita Olimpija bo prihodnji teden v sredo v evropskem pokalu gostovala pri solunskem Arisu, v nedeljo pa bo v Stožicah gostila Budućnost.

Krka bo na delu v nedeljo. Foto: Aleš Fevžer

Krka bo v nedeljo ob 21. uri gostila SC Derby. Novomeščani so v prejšnjem krogu na gostovanju pri Ciboni zabeležili prvo zmago v regionalni ligi, na drugi strani je Studentski centar po štirih tekmah pri polovičnem izkupičku.

Liga ABA, 5. krog

Petek, 18. oktober:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica:

