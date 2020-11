V živo: Beograjčani ušli Krki

Košarkarji Krke v 5. krogu lige ABA pravkar gostujejo pri Crveni zvezdi, ki je ob Budućnosti še edino nepremagano moštvo v ligi. Da je delo še težje, Vladimir Anzulović ne more računati na kar nekaj igralcev. Člani Kopra Primorske so v nedeljo v Zagrebu visoko izgubili s Cibono, tekma med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo pa je bila zaradi več primerov okužb z novim koronavirusom v črnogorskem košarkarskem kolektivu prestavljena.

Liga ABA, 5. krog



Crvena zvezda : Krka 40:26* (18:15, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 18. uri

Košarkarji Kopra Primorske so doživeli peti poraz v ligi Aba in ostajajo edina ekipa brez zmage v tekmovanju. Cibona jim je zadala najvišji poraz v sezoni, zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da so Koprčani dosegli zgolj 50 točk oziroma najmanj v petih tekmah.

Igralci trenerja Andreja Žaklja niso bili dostojen tekmec. Odpovedali so v vseh elementih in bili povsem brez moči proti ekipi, ki je v dosedanjih štirih tekmah zabeležila le eno zmago. Zagrebčani so imeli že po prvih desetih minutah dvomestno prednost, ki so jo v tretji četrtini povišali na +23.

.@kk_cibona's 19-year old player Lovro Gnjidić makes two amazing dunks on his dream #ABALiga debut 🙌💥 pic.twitter.com/jym1OEO7N4 — ABA Liga (@ABA_League) November 1, 2020

Ob omejenem igralskem kadru - na klopi je sedelo le deset igralcev, med strelce pa se jih je vpisalo šest - je največ točk za Koper Primorsko, ki je imela 22 izgubljenih žog (Vončina 8), dosegel Urban Durnik (13), po dvanajst pa sta jih zbrala Jurij Macura (7 skokov, trojke 2:4) in Erjon Kastrati (trojke 1:8).

Liga ABA, 5. krog: Ponedeljek, 2. november:

18.00 Crvena zvezda - Krka

21.00 FMP - Borac Nedelja, 1. november:

Cibona : Koper Primorska 91:50

Bilinovac 21, Radovčić in Gnjidić po 11; Durnik 13, Kastrati in Macura po 12



Zadar : Split 66:72



Cedevita Olimpija - Budućnost (tekma je prestavljena)



Sobota, 31. oktober:

Mornar : Mega 80:73

Igokea : Partizan 90:84