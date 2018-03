Olimpija se je od lige ABA poslovila z zmago nad Zadrom

Liga ABA, 22. krog

Košarkarji Petrola Olimpije so v Stožicah odigrali zadnjo tekmo sezone v ligi ABA in za peto zaporedno zmago z 90:85 premagali Zadar. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo zmaji dobili s 34:25. Tekmovanje bodo v polfinalu nadaljevali Crvena zvezda, Cedevita, Budućnost in Mornar.

Olimpija je srečanje odprla bolje, povedla s 6:1, a nato so vajeti prevzeli gostje, ki so v prvi četrtini vodili tudi za 10. Zadar je vodil večino časa do začetka zadnje četrtine, ko so zeleno-beli prešli v vodstvo in ga uspeli zadržati tudi v razburljivi končnici, ki se je končala z zmago zmajev za pet točk. S 25 točkami je bil najbolj razpoložen Jordan Morgan, 19 jih je dodal Gregor Hrovat.

Na prvi nedeljski tekmi je Mega Vlatka Čančarja (11 točk) premagala Igoeko, na večerni pa Mornar s kar 106:75 odpravil MZT.

V soboto je Cedevita ugnala Partizan, Jure Zdovc je tako z Zagrebčani vrgel rokavico Budućnosti v lovu za drugo mesto.

Kdo bo drugi?

Potniki za polfinale so že znani, ni pa še jasno, ali bo z drugega položaja štartala Cedevita ali Budućnost. Pred zadnjim krogom je bil v boljšem položaju črnogorski klub, saj je imel ob enakem številu zmag in porazov boljši medsebojni izkupiček. A bo moral preskočiti FMP, saj je bila Cedevita proti Partizanu uspešna.

Liga ABA, 22. krog Sobota

Cedevita : Partizan 85:75

Markota 15, Musa in Ukić 14; Vaughn 20 Nedelja

Mega Bemax : Igokea 99:87

Bitadze 18, Mišković 17, Čančar 11, 6 sk., 3 asist. v 23:28; Artis 23, Jevtović 16 Mornar : MZT 106:75

Pavić 25, Raley-Ross 15; Simonovski 27, Lalić 22



Petrol Olimpija : Zadar 90:85

Morgan 25, Hrovat 19, Oliver 18; Ivanović 22, Knowles, Špralja oba po 16 Ponedeljek

18.00, Crvena zvezda – Cibona (prenos na Planet 2)

21.00, Budućnost - FMP (prenos na Planet 2)