Žakljeva Budućnost spet premočna za Cedevito Olimpijo

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tekmovanje v ligi ABA. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto gostovali v Podgorici pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj, in izgubili z 78:95. Krka bo v nedeljo v dvorani Leona Štuklja pričakala beograjskega evroligaša Partizan.

Po reprezentančnem odmoru se na parket vračajo tudi košarkarji v ligi ABA. Slovenski pokalni prvaki, košarkarji Cedevite Olimpije, so gostovali v Podgorici pri Budućnosti in izgubili z 78:95.

Podobno kot na prvi tekmi konec oktobra, ki so jo varovanci slovenskega trenerja Andreja Žaklja iz Podgorice dobili z 20 točkami razlike, Olimpija tudi danes ni imela realnih možnosti za zmago. Tekma je bila izenačena le uvodnih pet minut. V 13. minuti je imela Budućnost že 16 točk prednosti (35:19), Cedevita Olimpija pa se do konca dvoboja na manj kot šest točk (64:58) ni približala.

Natančno strelsko predstavo je prikazal JR Stewart, ki je v dobrih 27 minutah dosegel 24 točk (met za dve točki 5:6, trojke 3:5) in imel statistični indeks 30. Zmaji so doživeli deveti poraz, Črnogorci pa po 21 krogih in 12. zaporedni zmagi ostajajo na vrhu razpredelnice z vsega dvema porazoma.

Cedevita Olimpija bo štiri od petih tekem v marcu igrala pred domačimi gledalci. V sredo jo čaka dan D v Eurocupu, ko se bo v osmini finala evropskega pokala v Stožicah pomerila z Bešiktašem. Po gostovanju turškega predstavnika sledita še dve domači tekmi v ligi Aba proti Crveni zvezdi (9. 3.) in Zadru (16. 3.). Nato je na sporedu obračun z Mego v Beogradu, konec meseca pa še Borac v Stožicah.

Krka proti evroligašu

Misija (ne)mogoče pa je pred Krko, ki bo v nedeljo gostila Partizan. Krka je po 20 odigranih krogih pri štirih zmagah in se trenutno oklepa 14. mesta.

Liga ABA, 21. krog:

Petek, 28. februar:

Sobota, 1. marec:

Nedelja, 2. marec:

Ponedeljek, 3. marec:

Lestvica: