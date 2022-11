Helios Suns suvereno do nove zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Helios Suns nadaljujejo z odličnimi predstavami v ligi Aba 2. Prve štiri tekme so dobili s povprečno 24 točkami razlike. Danes so premagali hrvaško Gorico s 100:70 (20:21, 54:40, 76:52).

Domžalčani so drugič v dveh dneh v Sarajevu dosegli vsaj 100 točk in so zanesljivo na vrhu razpredelnice. S stoodstotnim izkupičkom se lahko pohvali tudi novomeška Krka. Tretji slovenski predstavnik Ggd Šenčur v štirih tekmah še ni zmagal.

Kar osem igralcev Helios Suns je imelo dvomestno število točk. Po trinajst točk sta dosegla Tadej Ferme in Blaž Mahkovic, dvanajst sta jih prispevala Jan Zemljić in Tibor Mirtič, najvišji statistični indeks -22 - pa je zbral Dennis Tunstall za 11 točk in 9 skokov.

Izbranci trenerja Dejana Jakare se bodo na drugem turnirju drugorazrednega regionalnega tekmovanja v Sarajevu v soboto pomerili še z Borcem iz Banjaluke.

Šenčur je priznal premoč neporaženi ekipi iz Zlatiborja. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Šenčur tudi v četrto brez zmage

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčurja pa so v četrtem nastopu v ligi Aba 2 doživeli četrti poraz. Neporažena srbska ekipa iz Zlatiborja jih je premagal z 71:62 (12:17, 30:33, 50:43).

Gorenjci, za katere je največ točk dosegel Gaber Ožegović (18), bodo na drugem turnirju lige Aba odigrali še eno tekmo, in sicer jih v soboto ob 12. uri čaka slovenski derbi s Krko.

Za razliko od Ggd Šenčurja sta preostala slovenska predstavnika v ligi Aba 2 še neporažena. Novomeščani vodijo na lestvici s štirimi zmagami, pridruži pa se jim lahko Helios Suns, ki bo danes ob 18. uri igral z zadnjeuvrščeno Gorico s predmestja Zagreba.