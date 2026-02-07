Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
7. 2. 2026,
11.44

Sobota, 7. 2. 2026, 11.44

Ilirija v Sarajevu, Krka proti Igokei

Ilirija : Cedevita Olimpija, Edo Murić | Ilirija se bo danes pomerila z Bosno. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija se bo danes pomerila z Bosno.

Foto: Aleš Fevžer

V 18. krogu lige ABA bo Ilirija v zadnjem dejanju rednega dela gostovala pri Bosni, Krka pa v nedeljo čaka domači spopad z Igokeo. Obe slovenski ekipi bosta tekmovanje nadaljevali v ligi za obstanek. Cedevita Olimpija je v tem krogu prosta.

V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 77:86 izgubila proti Zadru, Slovenca tokrat ni bilo v kadru avstrijske ekipe.

Liga ABA, 18. krog

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Ponedeljek, 9. februar:

Lestvica:

