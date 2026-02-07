Sobota, 7. 2. 2026, 11.44
46 minut
Liga ABA, 18. krog
Ilirija v Sarajevu, Krka proti Igokei
V 18. krogu lige ABA bo Ilirija v zadnjem dejanju rednega dela gostovala pri Bosni, Krka pa v nedeljo čaka domači spopad z Igokeo. Obe slovenski ekipi bosta tekmovanje nadaljevali v ligi za obstanek. Cedevita Olimpija je v tem krogu prosta.
V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 77:86 izgubila proti Zadru, Slovenca tokrat ni bilo v kadru avstrijske ekipe.
Liga ABA, 18. krog
Petek, 6. februar:
Sobota, 7. februar:
Nedelja, 8. februar:
Ponedeljek, 9. februar:
Lestvica: