Ilirija po infarktni končnici ugnala Cedevito Olimpijo

V 17. krogu lige ABA je Perspektiva Ilirija na ljubljanskem obračunu po izjemno napeti končnici s 96:93 ugnala Cedevito Olimpijo in prišla do pomembne četrte zmage v sezoni, Olimpija pa je petič izgubila. Krka bo v ponedeljek ob 17.00 v dvorani Leona Štuklja pričakala Split. V nedeljo je Mega s 107:102 premagala Crveno zvezdo.

Cedevita Olimpija je redni del lige ABA končala s porazom v ljubljanskem obračunu s Perspektivo Ilirijo, skupno petim v šestnajstih nastopih, in bo v nadaljevanju sezone igrala v skupini za prvaka oziroma Top 8. Krog pred koncem imajo štiri ekipe v obeh skupinah boljši odstotek kot Ljubljančani; Dubaj, ki je še brez poraza, Partizan s 14-2, Budućnost s 13:3 in Crvena zvezda 11-4.

V skupini za prvaka, kjer je na sporedu osem krogov, bodo igrali še Cluj Napoca, Igokea in Bosna. Vse ekipe bodo tako kot v skupini za obstanek, kamor se seli Perspektiva Ilirija, prenesle vse rezultate iz rednega dela. Šiškarji, ki bodo naslednji teden gostovali še v Sarajevu, so dobili štiri tekme, kar je drugi najslabši izkupiček za Studentskim centrom. Štiri zmage imajo še Dunaj, Zadar, Split in Krka.

Edo Murić je dosegel 21 točk ter deset skokov in bil prvi strelec Ilirije. Foto: Aleš Fevžer

Varovanci trenerja Stipeta Modrića so se hrabro in čvrsto zoperstavili zasedbi Zvezdana Mitrovića. Gostje so skupaj vodili le dve minuti. Ilirija je imela v tretji četrtini 15 točk naskoka (60:45), 110 sekund pred koncem tekme pa vodstvo z 90:83. Vseeno so domači do zadnje sekunde trepetali za pomembni točki. Cedevita Olimpija je imela dve sekundi za zadnji napad, vendar kapetan Jaka Blažič, sicer prvi strelec tekme z 22 točkami (met za tri točke 6:9), ni zadel trojke za podaljšek.

Za Ilirijo se je z 21 točkami in desetimi skoki na koncu najbolj izkazal kapetan Edo Murić, Boban Marjanović je dosegel točko manj, Robert Jurković pa je prispeval 18 točk (8/8 za 2). Pri Cedeviti Olimpiji je poleg Blažiča izstopala še zadnja okrepitev, Matthew Hurt. Dosegel je 20 točk.

Glas najboljši strelec Vienne

V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 86:88 izgubila proti Bosni, Glas je bil s 23 točkami in petimi asistencami najboljši strelec avstrijske ekipe. Klemen Prepelič je ob zmagi Dubaja nad Igokeo (94:78) v slabih sedmih minutah na parketu ostal brez točke, je pa imel en skok in eno asistenco.

Liga ABA, 17. krog

Četrtek, 29. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Ponedeljek, 2. februar:

Lestvica: