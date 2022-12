Cedevita Olimpija v lov na osmo zmago

Košarkarje Cedevite Olimpije v soboto čaka nova preizkušnja v ligi ABA. Ljubljanska ekipa bo po treh zaporednih zmagah v regionalni ligi gostovala pri ekipi SC Derby, ki je trenutno s štirimi zmagami in šestimi porazi na devetem mestu lestvice, Cedevita Olimpija je s sedmimi uspehi in dvema porazoma četrta.

Če Cedeviti Olimpiji v tej sezoni igra v Eurocupu nikakor ne steče in imajo varovanci Jurice Golemca po osmih tekmah na svojem računu le eno zmago, pa je povsem drugače v ligi ABA, kjer je ljubljanska ekipa na devetih odigranih tekmah slavila kar sedemkrat. Zmaji so še posebej navdušili v zadnjem krogu, ko so v nedeljo v dvorani Stožice ugnali Partizan, med tednom pa je bila v Stožicah v evropskem pokalu boljša Brescia.

"SC Derby je zelo dobro organizirana ekipa z mladimi talenti in nekaj izkušenimi igralci, ki so z istim trenerjem skupaj že dve leti. Naši tekmeci so se na zadnjih dveh preizkušnjah odlično upirali Crveni zvezdi in Budućnosti. Pričakujemo zelo težko tekmo. Nismo v najboljšem ritmu, z malo treningov, a dovolj, da se na pot odpravljamo samozavestni, z željo, da damo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmago," je pred odhodom v črnogorsko prestolnico povedal trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac.

V Podgorico je s soigralci odpotoval tudi Marko Jeremić. Ta je na domačem dvoboju s Partizanom NIS preteklo nedeljo prejel udarec v desno koleno. Jeremić je sicer v sredo na dvoboju z Brescio skušal stisniti zobe, a so bile bolečine prehude, zato na koncu ni stopil na parket.

Liga ABA, 11. krog

Petek, 16. december:

Sobota, 17. december:

Nedelja, 18. december:

Ponedeljek, 19. december: