Cedevita Olimpija v lov na osmo zmago

Košarkarje Cedevite Olimpije v soboto čaka nova preizkušnja v ligi ABA. Ljubljanska ekipa bo po treh zaporednih zmagah v regionalni ligi gostovala pri ekipi SC Derby. ki je trenutno s štirimi zmagami in šestimi porazi na devetem mestu lestvice, Cedevita Olimpija je s sedmimi uspehi in dvema porazoma četrta.

Če Cedeviti Olimpiji v tej sezoni igra v Eurocupu nikakor ne steče in imajo varovanci Jurice Golemaca po osmih tekmah na svojem računu le eno zmago, pa je povsem drugače v ligi ABA, kjer je ljubljanska ekipa na devetih odigranih tekmah slavila kar sedemkrat. Zmaji so še posebej navdušili v zadnjem krogu, ko so v nedeljo v dvorani Stožice ugnali Partizan, med tednom pa je bila v Stožicah v evropskem pokalu boljša Brescia.

