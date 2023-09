Cedevita Olimpija za uvod doma, Krka v ogenj dan pozneje kot planirano

Cedevita Olimpija bo v soboto ob 18.00 v dvorani Stožice vstopila v redni del sezone lige ABA. Uvodna preizkušnja nove regionalne sezone za Zmaje prihaja le nekaj dni za tem, ko so v Kranju na obračunu slovenskega Superpokala s Kansai Helios Domžale osvojili svojo prvo lovoriko sezone, pred tem pa so v superpokalu lige ABA izgubili na vseh treh tekmah in osvojili zadnje, osmo mesto. Ravno tam sta se Cedevita Olimpija in Mega že pomerili med seboj, in sicer na tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta. V Morači je semafor 19. septembra kazal 88:75 v korist Mege. Ljubljanski kolektiv se pred začetkom rednega dela sezone še naprej sooča z zdravstvenimi težavami. Teden dni bo moral zaradi težav z ušesom mirovati Rok Radović, bolečina v zapestju pa še naprej pesti Shawna Jonesa. Odsoten bo tudi Nikola Radičević, ki še ni povsem saniral poškodbe dlani.

"Pred nami je zahtevno obdobje, saj so v regionalnem tekmovanju in v Evropskem pokalu takoj na začetku pred nami težke tekme. Že na Superpokalu Lige ABA v Podgorici smo videli, da je Mega odlično pripravljena na začetek sezone. S treningi so naši tekmeci začeli že v juliju, zato so do zdaj, za razliko od nas, že uspeli vzpostaviti svojo identiteto in igrajo samozavestno, hkrati pa igralci zelo dobro poznajo drug drugega. Obenem lahko na seznamu igralcev Mege najdemo kar nekaj zanimivih igralcev, ki bodo v kratkem postali zvezde. Zavedamo se, da je pred nami zahtevna preizkušnja, zato moramo igrati borbeno in z veliko želje ter na domačem parketu dati vse od sebe, da pridemo do zmage," je pred sobotno tekmo povedal italijanski strokovnjak na klopi Ljubljančanov Simone Pianigiani.

Krka se bo za uvod pomerila s FMP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krka se vrača med elito

Med elitno konkurenco lige ABA pa se po sezoni v drugi ligi ABA vrača Krka. Trener Gašper Okorn je skupaj z vodstvom kluba zadržal jedro ekipe, moštvu pa so se med drugim pridružili Marko Radovanović, Niko Bačvić, Zeno Edosomwan, Isaiah Cousins in Jairus Hamilton. Krka je ob tem tudi že začela boje v domačem prvenstvu, kjer je v sredo visoko s 111:55 nadigrala Šentjur.

"Krka je imela v preteklosti svoje zlate čase in je tudi v jadranskem tekmovanju znala poseči po visokih mestih. Dvakrat je izpadla v drugoligaško konkurenco in se obakrat vrnila le po eni sezoni. Vemo, da se je v zadnjih letih večino časa borila za obstanek, seveda pa je to veliko povezano tudi s proračuni tekmecev in ni vse odvisno od Krke, ki je sicer eden bolj organiziranih in finančno stabilnih klubov tukaj daleč naokoli. Je pa sigurno naš klub v primerjavi z nekaterimi drugimi nekoliko omejen. Želim si, da bi letos v ligi ABA pluli mirno, vemo, da smo tega sposobni, vemo pa, da bo izplen odvisen še od marsičesa drugega," je pred začetkom regionalnega tekmovanja dejal trener Gašper Okorn.

Liga ABA, 1. krog

Petek, 28. september:

Sobota, 30. september:

Nedelja, 1. oktober:

Ponedeljek, 2. oktober: