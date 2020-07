Lepa gesta zvezdnika NBA

"Ta platforma je bila ustanovljena za podporo košarkaricam lige WNBA, da bi jim olajšala finančno breme, ki se je pojavilo v teh težkih časih," je v izjavi za javnost pojasnil košarkar.

Številne igralke so že zavrnile možnost igranja v letošnji sezoni, ki se je začela 25. julija, in sicer zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom ali ker so se posvetile drugim dejavnostim, povezanim z bojem proti rasizmu v ZDA.

"Pogovarjal sem se z več košarkaricami WNBA, ki so se odločila da bodo igrale, in s tistimi, ki so se odločile, da ne bodo igrale. Iz pogovorov sem izvedel, kaj jih je gnalo k njihovim odločitvam in kakšne posledice bo to imelo za njihovo življenje, družine in počutje," je zapisal Irving.

Osemindvajsetletnik je med drugim govoril tudi z Natasho Cloud, ki se je odločila, da se bo v letošnji sezoni posvetila aktivističnemu delovanju.

"Če se odločijo za boj proti socialnim krivicam, za igranje košarke, če bodo dale prednost svojemu fizičnemu in psihičnemu zdravju ali preprosto preživele čas s svojo družino, upam, da bo ta iniciativa pomagala pri ohranjanju njihovih prioritet in sprejemanju odločitev," je dodal Irving.

