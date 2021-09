Legendarni Argentinec novi direktor Vareseja

Od letos upokojeni argentinski košarkar Luis Scola je novi direktor Vareseja, je na klubski spletni strani zapisal italijanski košarkarski klub. Enainštiridesetletni Argentinec je v minuli sezoni igral za Varese, pred tem je branil barve španske Tau Ceramice in Gijona, med letoma 2007 in 2017 pa igral tudi v severnoameriški ligi NBA.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Luis Scola branil barve Houstona, Phoenixa, Indiane, Toronta in Brooklyna. Krilni center iz Buenos Airesa je globoke sledi pustil na reprezentančni sceni, v dresu argentinske izbrane vrste je slavil na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004, štiri leta kasneje v Pekingu pa je osvojil odličje bronastega leska.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve srebrni kolajni, prvo v ZDA 2002, drugo pa pred dvema letoma na Kitajskem. Po letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je Argentina zasedla sedmo mesto, je končal 25-letno igralsko kariero in prevzel direktorsko mesto pri 10-kratnih italijanskih državnih in 4-kratnih pokalnih prvakih iz Vareseja, ki so med letoma 1970 in 1976 kraljevali tudi na evropski sceni in kar petkrat slavili v nekdanjem pokalu državnih prvakov.