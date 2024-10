LeBron James s sinom spisal nov košček zgodovine

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James in njegov sin LeBron James mlajši sta skupaj spisala nov košček zgodovine lige NBA. Sta prvi oče in sin, ki sta skupaj nastopila na tekmi. V obračunu Los Angeles Lakers s Phoenix Suns so bili na pripravljalni tekmi za ligo s 118:114 boljši slednji, poročajo agencije.

LeBron James Junior, znan pod vzdevkom Bronny, je za 20. rojstni dan prvič nastopil za moštvo lige NBA. Tekma je pokazala, da bo še potreboval treninge in tekme, saj je v statistiko vpisal vsega en zgrešen met in dva skoka.

LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

Drugače je bilo pri očetu, ki bo decembra praznoval 40. rojstni dan. Pred 22. sezono v ligi se je v 16 minutah na parketu izkazal z 19 točkami, petimi skoki in štirimi podajami. "To je bilo nekaj neverjetnega," je po koncu na družbenem omrežju X zapisal zvezdnik Lakersov.

WOW THAT WAS SURREAL!! 🥺🥺🥺🙌🏾🙌🏾 — LeBron James (@KingJames) October 7, 2024

Spisek skupnih nastopov očetov in sinov v ameriškem profesionalnem športu je kratek. V baseballu sta to zabeležila Ken Griffey Sr. in Ken Griffey Jr. pred tremi desetletji za ekipo Seattle Mariners. V hokeju na ledu je konec 70. let Gordie Howe zaigral skupaj s sinovoma Martyjem in Markom.

Na ligo pa se pripravljajo tudi Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem. V Abu Dabiju so v nedeljo izgubili tekmo z aktualnimi prvaki Boston Celtics s 130:104. Najboljši v dresu ekipe iz Kolorada je bil Srb Nikola Jokić z 20 točkami, Čančar pa je v 18 minutah zbral po tri skoke in podaje. Na nasprotni strani je 21 točk dosegel Jaylen Brown.

Preberite še: