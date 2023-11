Slovenci na trnih

Danes bo znano, kje in s kom bo slovenska košarkarska izbrana vrsta med 2. in 7. julijem prihodnje leto merila moči na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Čeprav so slovenski košarkarji trenutno povsem vpeti v dogajanje v svojih klubskih okoljih, pa bo danes vsaj za nekaj minut pozornost vseh preusmerjena v košarkarsko hišo Patricka Baumanna v Miesu v Švici, kjer bo ob 19. uri po srednjeevropskem času žreb kvalifikacijskih skupin za olimpijske igre v Parizu.

Štiriindvajset ekip, ki so se kvalificirale, je razdeljenih v šest skupin po štiri ekipe na podlagi svetovne lestvice Fiba ​​za moške. Slovenci bodo žreb pričakali v prvem najmočnejšem bobnu v družbi Španije, Latvije in Litve. Ob tem bodo danes že pred tem postali znani tudi štirje gostitelji turnirjev. Portal Basketnews je sicer že pred časom poročal, da bodo to Španija z Valencio, Latvija z Rigo, Grčija z Atenami in Portoriko, kar bi pomenilo, da bi Slovenci olimpijske sanje lovili ali v Grčiji ali Portoriku, saj bi Latvija in Španija kot gostiteljici iz prvega bobna nastopili v svojih državah. Zanimanje za gostiteljstvo enega izmed turnirjev so najprej napovedali tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, a so na koncu sprejeli drugačno odločitev in sporočili, da za organizacijo ne bodo kandidirali.

Kje in proti komu bodo Slovenci lovili olimpijske sanje? Foto: FIBA

Bobni pred žrebom Prvi boben: Španija, Latvija, Litva, Slovenija Drugi boben: Brazilija, Italija, Grčija, Poljska Tretji boben: Portoriko, Črna gora, Dominikanska republika, Finska Četrti boben: Nova Zelandija, Gruzija, Mehika, Libanon Peti boben: Hrvaška, Slonokoščena obala, Angola, Filipini Šesti boben: Egipt, Bahami, Kamerun, Bahrajn V vsaki skupini sta lahko največ dve evropski ekipi in na vsakem prizorišču ne več kot tri evropske ekipe.

V skupini je lahko največ ena reprezentanca iz Amerike.

Na vsakem turnirju je lahko največ ena ekipa iz Azije in Oceanije.

Na vsakem turnirju je lahko največ ena ekipa iz Afrike.

Proti komu v boj za OI?

Na vsakem izmed turnirjev bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Skupino A bodo sestavljale reprezentance iz prvega, četrtega in petega kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz drugega, tretjega in šestega kakovostnega bobna. Nato sledi s po dvema najboljšima iz skupin še polfinale in finale, ki bo dal udeleženca OI. Sloveniji je takšen podvig uspel leta 2021, ko si je na turnirju v Litvi priborila nastop na igrah v Tokiu, svojega edinega na OI doslej, na katerem je na koncu osvojila četrto mesto. Podobne načrte ima Slovenija tudi tokrat, a bo ogromno odvisno od žreba, predvsem pa od zasedbe slovenske izbrane vrste, pri kateri med drugim po poškodbah še vedno okrevata pomembna člana Vlatko Čančar in Edo Murić.

Olimpijske igre v Parizu bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom 2024, košarkarski turnir pa se bo začel dan po odprtju iger. V Pariz so že uvrščene reprezentance Francije, Kanade, ZDA, Japonske, Nemčije, Srbije, Avstralije in Južnega Sudana.

