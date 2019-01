Krko okrepil hrvaški reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dominik Mavra je pogodbo s Krko sklenil do konca te sezone. Svojo profesionalno kariero je začel v Zagrebu in nato igral za Split, Cibono, poljsko MKS Dabrovo Gorniczo in makedonske Karpoš Sokole. Prejšnjo sezono je začel pri španskem Juventutu, nadaljeval jo je v MZT Skopje, pri katerem je januarja lani postal tudi MVP kroga v ABA ligi, decembra 2018 pa se je preselil v Litvo k ekipi Panevezys Lietkabelis.

V Litvi je 24-letni košarkar na devetih tekmah v povprečju dosegal 3,9 točke, 3,2 skoka in 4,3 podaje. V ligi prvakov je povprečno dosegal 8,2 točke.

Ob podpisu pogodbe je predsednik Krke Andraž Šuštarič dejal, da je zaradi težav z boleznimi in poškodbami, ki že nekaj časa pestijo Krkine igralce, okrepitev nujna poteza kluba. "Dominik ima za sabo že kar nekaj tekem v ligi ABA in računamo, da se bo zelo hitro vklopil v našo igro," je še sklenil Šuštarič.

