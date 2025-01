Krka v lov za pomembno zmago, Cedevita Olimpija proti Golemcu in Prepeliču

V Novem mestu se bo odvila zelo pomembna tekma, saj je Borac s petimi zmagami oziroma zmago več od novomeške ekipe na lestvici na 13. mestu, Krka pa je mesto za njim. Prvo tekmo v Čačku konec lanskega septembra je Borac po preobratu v drugem polčasu dobil z 80-71.

"Gre za izredno pomembno tekmo za oba kluba. Po igri smo v dobrem stanju, kdo pa bo zaigral v soboto, še ni jasno. Vse, kar se dogaja s poškodbami, je za nas ena mala katastrofa. A ne glede na to, kdo bo igral, zanj vem, da bo odigral na visoki ravni. To so fantje v tej sezoni že pokazali in potrdili. S kadrom, ki ga imamo, bomo naredili največ, kar je mogoče. Borac je sicer zelo kakovostna ekipa, v tem tednu so dodali še enega kakovostnega igralca Fundića. Igrajo dokaj sproščeno, ogromno je napadov izven sistema, imajo zelo dobre posameznike. Tudi mi imamo svoja orožja. Dobro smo pripravljeni. Zadnje zmage so na nas psihološko dobro vplivale. Na tekmo gremo po zmago. Vsaka podpora slehernega od naših navijačev nam izredno veliko pomeni in smo zanjo zelo hvaležni. Upam, da bo po zmagi v Beogradu gledalcev še več. Verjamem, da se zavedajo, kako pomembna tekma je v soboto, zato jih vabim na tekmo v čim večjem številu," je pred tekmo navijače pozval trener Krke Dejan Jakara.

Cedevita Olimpija je v odlični formi. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

V nedeljo zahtevno delo čaka Cedevito Olimpijo, ki bo gostovala pri Dubaju z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Zmaji so trenutno v imenitnem nizu, dosegli so pet zaporednih zmag na vseh tekmovanjih, na zadnjih 16 tekmah so zmagali štirinajstkrat. V ligi ABA so Ljubljančani trenutno na osmem mestu z izkupičkom 9-7, Dubaj je četrti z dvanajstimi zmagami in štirimi porazi, se pa zasedba Dubaja v obračun podaja s popotnico zmage nad Crveno zvezdo v prejšnjem krogu.

Liga ABA, 17. krog:

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Ponedeljek, 20. januar:

Lestvica: