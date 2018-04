Krka in Jošilo ne popuščata

Potem ko so košarkarji Krke osvojili drugo ligo ABA in se vrnili med jadransko elito, zdaj zobe na krilih Marka Jošila kažejo tudi v državnem prvenstvu.

Marko Jošilo je trenutno eno najbolj vročih imen v slovenski košarki. Foto: Sportida

Ob sredini zmagi novomeške Krke na obračunu nekdanjih prvakov v Šentjurju (98:83) v sedmem krogu lige za prvaka se je Marko Jošilo podpisal pod zanimiv mejnik. Dosegel je 17 točk, 15 skokov in 13 asistenc ter tako s trojnim dvojčkom Dolenjcem pomagal, do šeste zmage, s katero zasedajo vrh prvenstvene razpredelnice. Imajo zmago prednosti pred Olimpijo in Primorsko.

Prav Jošilo, 25-letni in 200 centimetrov visoki krilni košarkar, je bil tudi junak novomeške zmage na zaključnem turnirju lige ABA. Zmagoslavje, ki ga je začinil s priznanjem za najkoristnejšega igralca tekmovanja (MVP), je bilo zanj še posebej čustveno, saj prihaja prav iz Čačka.

Pri Krki ob tem ne skrivajo smelih načrtov pred koncem državnega prvenstva in kadrovske usmeritve, po kateri bi ostal večji del igralskega kadra. Več v spodnjem videoprispevku iz oddaje Zicer.