Alen Omić bo moral najti nov prostor pod soncem

Alen Omić se poslavlja od Joventuta

Prejšnji teden je Klemen Prepelič zapustil Joventut, za katerega je igral kot posojen košarkar Real Madrida, in se že preselil v Valencio, zdaj pa katalonski klub zapušča še Alen Omić. Klub je sporočil, da ne bo več sodeloval niti s Karemom Canterjem in Oliverjem Stevićem. Omić je bil z 11,1 točke in 6,5 skoka v EuroCupu eden izmed boljših mož Joventuta iz Badalone.

Pangos se seli iz Barcelone k Zenitu

Kanadski košarkar Kevin Pangos je v preteklih dveh sezonah igral za Barcelono oziroma je bil v zadnji zaradi poškodbe noge bolj na stranskem tiru.

Odločil se je, da si v bodoče poišče novo sredino, v kateri bo dobil priložnost za igranje. Za 27-letnega košarkarja so se zagreli pri Zenitu iz Saint-Petersburga, kjer je glavni trener Xavi Pascual.

Za Pangosa bo Zenit četrti evropski klub, potem ko je bil pred Barcelono še član Žalgirisa in Gran Canarie.

Booker podaljšal s Himkijem

Ameriški košarkar Devin Booker bo tudi v prihodnji sezoni igral za Himki iz Moskve. Ob odsotnosti Timofeja Mozgova je bil prav 29-letni Američan pomemben člen moštva in v Evroligi v povprečju dosegal 11,6 točke in 4,8 skoka na tekmo.