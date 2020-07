Gruzijska predsednica ogorčena po odhodu košarkarskega zvezdnika v CSKA

Kapetan gruzijske košarkarske reprezentance Tornike Shengelia je danes podpisal triletno pogodbo z moskovskim CSKA, ta odločitev pa je močno razburila njegove rojake. Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili je na Facebooku zapisala, da je to "obžalovanja vredno in nesprejemljivo."

Osemindvajsetletni in 206 cm visoki Tornike Shengelia je bil v minuli sezoni soigralec slovenskega reprezentanta Zorana Dragića pri španski Baskonii iz Vitorie, po osvojitvi naslova državnih prvakov pa se je odločil, da bo odšel v rusko prestolnico. Medtem ko nekateri najvidnejši politiki v Gruziji glasno obsojajo odločitev kapetana gruzijske izbrane vrste, pa so se mu v bran postavili v domači zvezi.

"Tornike je vedno branil barve svoje države, v prihodnosti pa bo še naprej častno in z velikim veseljem zastopal interese svoje države," so zapisali na gruzijski košarkarski zvezi. Shengelia je pred odhodom v Moskvo šest let igral za špansko ekipo iz Vitorie. Preizkusil se je tudi v severnoameriški ligi NBA, med letoma 2012 in 2014 je bil član moštva Brooklyn Nets in Chicago Bulls.

Gruzija in Rusija nimata diplomatskih odnosov od leta 2008. Pred dvanajstimi leti je med obema državama izbruhnila petdnevna vojna, v katero sta se državi zapletli zaradi separatističnih gruzijskih republik Abhazije in Južne Osetije ter težnji Gruzije, da vzpostavi tesnejše vezi z Evropsko unijo in zvezo Nato.

