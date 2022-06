Nemec bo okrepil španskega velikana

Medtem ko so se v številnih košarkarskih ligah tekmovanja že končala, so številni klubi že zavihali rokave in se podali na košarkarski trg. Tudi v tem tednu za vas zbiramo podatke s košarkarske tržnice.

Okrepitev za Barcelono

Po poročanju Eurohoops, bo vrste Barcelone pred novo sezono okrepil Nemec Oscar da Silva, ki je do zdaj branil barve berlinske Albe. 23-letni Da Silva, ki se je Albi pridružil leta 2021, je v tej sezoni v povprečju dosegal 10,2 točke in 4,3 skoka na tekmo in kot kaže se bo v naslednjem letu prvič preizkusil zunaj nemških meja.

Done deal 🤝



Oscar da Silva opts out of his deal with ALBA Berlin to sign a multi year contract (including NBA outs) with FC Barcelona according to my information.



ALBA will receive a compensation.#easyCreditBBL #PlayoffsBaby #Euroleague @FCBbasket @Eurohoopsnet pic.twitter.com/XGr5DzMbu4 — Robert Heusel (@RobertHeusel) June 7, 2022

Tobey zapušča Valencio

Po poročanju portala basketnews.com, naj bi Američan s slovenskim potnim listom Mikey Tobey, ki se je znašel tudi na seznamu Aleksandra Sekulića za letošnje poletje, po treh letih zapustil vrste Valencie. Poleg Tobeyja naj bi klub zapustila tudi Louis Labeyrie in Olivier Hanlan, ki je v moštvo prišel kot zamenjava za Klemna Prepeliča, ta okreva po zlomu roke. Vsem trem se iztekajo pogodbe, v španskem klubu pa naj bi se odločili, da ne bodo podaljšali sodelovanja.

Mike Tobey naj bi v prihodnji sezoni zamenjal delodajalca. Foto: Vid Ponikvar

Kot še poroča tuji košarkarski portal, naj bi bil Tobey v zadnjih dveh letih eden izmed bolje plačanih košarkarjev v Valencii, v klubu pa naj ne bi bili najbolj zadovoljni z njegovimi predstavami, ki po njihovem mnenju ne upravičujejo zneska, ki ga prejema Američan s slovenskim državljanstvom.

Tobey je v tej sezoni v španski ligi v povprečju dosegal 6,6 točke in štiri skoke na tekmo. Kljub koncu sodelovanja z Valencio pa naj bi imel slovenski reprezentant sladke skrbi, saj naj bi se za njegove storitve zanimalo več evroligaških ekip. Morda bo zanimanje še kakšne vzbudil tudi s predstavami v slovenskem dresu v letošnjem poletju in začetku jeseni.

Itoudis se poslavlja od Rusije

Po osmih letih se z mesta glavnega trenerja CSKA-ja poslavlja nesojeni slovenski selektor Dimitris Itoudis. Grka je sicer pogodba z ruskim klubom vezala do leta 2023, a sta jo obe strani sporazumno pretrgali. CSKA je v nedeljo izgubil na sedmi tekmi finala ruske lige VTB proti St. Petersburgu in tako ostal brez naslova. Kmalu zatem je prišla novica, da se Grk poslavlja od Rusije.

Dimitris Itoudis se bo zdaj posvetil grški izbrani vrsti, s katero bo septembra nastopil tudi na evropskem prvenstvu, na katerem bo Slovenija branila zlato odličje. Foto: Reuters

"Skupaj s klubom smo se odločili, da je čas, da se razidemo. A to ni slovo, to je 'se vidimo kasneje'. CSKA je odličen klub z dolgo tradicijo in svetlo prihodnostjo," je povedal 51-letni Grk, ki se bo do nadaljnjega osredotočil na delo z grško izbrano vrsto, ki jo jeseni čaka evropsko prvenstvo, na katerem bo Slovenija branila naslov prvaka.

Itoudis je s CSKA osvojil dva naslova evroligaškega prvaka (2016, 2018), v sezonah 2015–2021 (razen 2020, ko je bila sezona v Rusiji zaradi koronavirusa končana predčasno) pa je osvojil tudi rusko krono. Itoudis je bil leta 2020 eden glavnih kandidatov za klop slovenske reprezentance, a nato dogovora ni bilo.

Dunston še naprej za Anadolu Efes

Iz vrst evroligaških prvakov Anadolu Efesa so sporočili, da bo kapetan Bryant Dunston tudi v prihodnji sezoni nosil dres turškega kluba. Dunston bo tako vsaj še eno sezono nosil dres Anadolu Efesa, ob tem pa je v vodo padel dogovor, ki so ga vodilni pri turškem klubu želeli doseči z Joshom Nebom, ki zapušča vrste Žalgirisa. 32-letni Dunston je v tej sezoni evrolige na tekmo v povprečju dosegal 7,1 točke, 3,2 skoka in 0,9 asistence.

Bryant Dunston bo vsaj še eno sezono nosil dres Anadolu Efesa. Foto: Guliverimage

Vrste Anadolu Efesa je okrepil tudi Will Clyburn, ki se bo v Turčijo preselil iz vrst CSKA Moskve. Kot smo že poročali, bo ekipo evroligaških prvakov najverjetneje okrepil še Ante Žižić.

Presenečeni Snyder nič več na čelu Utaha

Trener Quin Snyder je izgubil mesto vodje stroke v ekipi Utah Jazz, ki je v prvem krogu letošnje končnice severnoameriške košarkarske lige NBA izpadla proti Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Sodelovanja je bilo konec po osmih letih, po pisanju ameriške mreže ESPN pa je bila prekinitev pogodbe za Snyderja presenečenje.

Snyder je kot trener Utaha na 636 tekmah dosegel 372 zmag ter ima 18. najboljši izkupiček med trenerji, ki so tako dolgo sedeli na klopi katere od franšiz. Je tudi edini trener poleg Jerryja Sloana s pozitivnim razmerjem zmag in porazov na klopi Utaha.

Quin Snyder ni več trener Utah Jazz. Foto: Reuters

V zadnjih petih letih se je z ekipo dvakrat uvrstil v polfinale na zahodnem delu lige, v zadnjih dveh sezonah pa je ekipa izpadla že po prvem krogu.

