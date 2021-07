Velika okrepitev Crvene zvezde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kalinić se vrača v Crveno zvezdo

Srbski košarkar Nikola Kalinić je v pretekli sezoni igral v dresu Valencie in bil soigralec Klemna Prepeliča in naturaliziranega slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja. V novi pa se bo preselil v Beograd, kjer bo igral za Crveno zvezdo.

V igri je bila celo Barcelona, a se je 29-letni košarkar odločil, da okrepi klub, katerega član je bil že v sezoni 2014/15.

Njegov največji klubski uspeh sega v leto 2017, ko je s Fenerbahčejem osvojil elitno Evroligo. V Turčijo je prišel leta 2015 prav iz Crvene zvezde, ki je takrat dobila kar milijon evrov odškodnine za njegov nakup.

Šved se je vrnil v CSKA

Zvezdnik ruske košarke Aleksej Šved se je dogovoril z moskovskim klubom CSKA. Sicer je imel s Himkijem pogodbo do leta 2023, vendar slednji ne bo zaigral v VTB ligi in praktično vsi košarkarji so postali prosti.

Šved se bo tako vrnil v klub, za katerega je igral med letoma 2006 in 2012.

V karieri je bil prav tako v ligi NBA, kjer je bil član klubov Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Houston Rockets in New York Knicks

V zadnji sezoni je bil z 19,8 točke najboljše strelec Evrolige.

Real Madrid pripeljal Francoza in Američana

Španski gigant se je za sezono 2021/22 okrepil s francoskim krilnim centrom (203 cm, 118 kg). Guerschon Yabusele je prišel iz Asvela, za katerega je v zadnji sezoni igral tudi v Evroligi. Njegovo povprečje je znašalo 11 točk, 4,2 skoka in 1,2 asistence, na parketu pa je v povprečju prebil 25 minut.

V karieri je bil dve leti prav tako član Boston Celtics, kjer pa so mu pripadle bolj drobtinice.

Guerschon Yabusele bo igralza Real Madrid. Foto: Guliverimage

Pri španskem velikanu so pripeljali še ameriškega organizatorja igre Nigela Williamsa-Gossa, ki je podpisal dveletno pogodbo. V pretekli sezoni se je izkazal v dresu Lokomotiv Kubana, za katerega je v povprečju dosegal 17,6 točke, 6,2 asistence in 3,3 skoka na tekmo.

Yabusele ni edina francoska okrepitev pri Realu, saj je glavni trener Pablo Laso že pripeljal organizatorja igre Thomasa Huertla.

Claver se vrača v Valencio

Victor Claver bo spet zaigral za Valencio, katere član je bil že od leta 2006 do 2012. Španski klub se je z 208 cm visokim in 32-letnim košarkarjem dogovoril za sodelovanje dolgo tri sezone.

CSKA zvabil Vladimirja Ivleva

Moskovski klub CSKA je v svoje vrste privabil ruskega košarkarja Vladimirja Ivleva, ki meri v višino 207 centimetrov. Ivlev je v zadnji sezoni nosil dres Parme iz Rusije in v VTB ligi v povprečju dosegal 4,9 točke, 4,3 skoka in 1,1 asistence na tekmo.

Olimpija pripeljala novega tujca

Na položaju krila in krilnega centra se je Cedevita Olimpija pred začetkom tekmovalne sezone 2021/22 okrepila s 30-letnim Melvinom Ejimom. Slednji se bo v Ljubljano preselil iz Podgorice, kjer je bil v minuli sezoni eden od nosilcev igre Budućnosti VOLI, s svojimi predstavami pa je podgoriški ekipi pomagal do končnega drugega mesta v regionalni Ligi ABA.

Foto: ABA liga

V tekmovalni sezoni 2020/21 je Melvin Ejim zaigral na 31 tekmah v Ligi ABA. Na parketu je v povprečju preživel 22,6 minute, ob tem pa dosegal 10,1 točke, 4,6 skoke in 1,2 asistence. Svojo najboljšo predstavo je prikazal na dvoboju z Mego Basket, ko je v malo manj kot 35 minutah 22 točkam dodal devet skokov. V 7DAYS EuroCupu je Ejim nastopil na 19 tekmah, v 27,5 minutah pa dosegal 11,5 točke, 5,8 skoke in 1,4 asistence.