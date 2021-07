Američan novi član Cedevite Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Cedevita Olimpije je v svoje vrste privabil novega organizatorja igre. To je Marcus Keene, ki je bil v sezoni 2020/21 najboljši strelec lige VTB, z estonskim Kalevom pa je postal zmagovalec državnega prvenstva Estonije in Latvije.

Gre za 175 centimetrov visokega igralca, ki je imel v minuli sezoni povprečje 20 točk na tekmo. 26-letni Keene se je z oranžnim usnjem prvič srečal v San Antoniu. Od leta 2013 do 2015 je šolanje nadaljeval na kolidžu Youngstown State, nato pa se je preselil na Central Michigan, kjer je v sezoni 2016/17 v povprečju dosegal 20,8 točke, 4,9 asistence in 4,1 skoke.

Profesionalno pot je začel v drugi italijanski ligi, pri Cagliariju, kjer je v povprečju beležil 18,5 točke na tekmo. Sledila je selitev v malček bolj eksotične dežele, v Aziji pa je Keene preživel kar tri leta. Na Tajskem je zaigral v dresu moštva Mono Vampire, decembra 2018 pa se je vrnil v Združene države Amerike, in sicer v Memphis k ekipi Memphis Hustle, in v G-League na 25 tekmah v povprečju dosegal 8,2 točki, 2,8 asistence in 2,3 skoke na obračun.

Igro Zmajev bo v sezoni 2021/22 vodil izjemni organizator igre in najboljši strelec @VTBUL v minuli sezoni, @Marcus3Keene.



Marcus, dobrodošel v Ljubljani! 💚🧡



Več na spodnji povezavi. #ZmajevoSrce



🔗: https://t.co/UglCeXK0T3 pic.twitter.com/cq4H4JQr1z — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) July 4, 2021

Marca 2019 je sledila selitev v Egis, ki nastopa v korejski ligi, ob koncu leta pa se je preselil v Tajvan k Yulonu.

"V ekipo smo pripeljali igralca, ki smo si ga resnično želeli. Marcus Keene vedno igra na vso moč in zdaj resneje začenja svojo evropsko kariero. Ima izkušnje iz lige VTB in prepričan sem, da bo naše navijače navdušil, saj gre za izredno eksplozivnega, hitrega in atraktivnega košarkarja," je ob tem povedal Jurica Golemac.

