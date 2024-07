Derrick Jones Jr. in Dallas Mavericks gresta vsak svojo pot, Američan bo po novem nosil dres LA Clippers, v Teksas pa namesto njega prihaja 26-letni Naji Marshall, ki je nazadnje igral za New Orleans Pelicans, poroča ESPN. Chris Paul bo v novi sezoni igral za San Antonio Spurs. James Harden ostaja član LA Clippers. Še bolj vroča novica pa je sledila v ponedeljek zvečer: tik pred dogovorom z Dallasom je Klay Thompson, ki je s Stephom Curryjem tvoril udarno navezo v Golden State Warriorsih.

Dallasu se obeta zvezdniška okrepitev. Prosti košarkar Klay Thompson, ki je bil del šampionske ekipe Golden State Warriors, po poročanju mreže ESPN namerava z ekipo Luke Dončića podpisati triletno pogodbo za 50 milijonov ameriških dolarjev. Njegov agent in on osebno sta se v nedeljo sestala s športnim direktorjem Mavericksov Nicom Harrisonom. Šlo bo sicer za posel med tremi ekipami, v katerega bodo vključeni tudi Charlotte Hornets, ki bodo za Josha Greena Dallasu odstopili dva izbora na naboru.

Na košarkarski tržnici najmočnejše lige na svetu se obetajo pestri dnevi. Kadrovanje je v polnem teku tudi pri letošnjem finalistu Dallas Mavericks. Temu se pridružuje Naji Marshall, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo v vrednosti 27 milijonov dolarjev (25,2 milijona evrov), poroča ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski.

Ob tem je postal jasno, da se od Teksasa poslavlja Derrick Jones Jr. Podaljšanje z Američanom je bilo po besedah generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona prednostna naloga, a jim to ni uspelo. 27-letnik se je Teksašanom pridružil pred sezono 2023/24 iz Chicaga, zdaj pa je eden od ključnih članov ekipe zadnje sezone pristal na triletno pogodbo z LA Clippers v vrednosti 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov). Marshall je bil od leta 2020 član New Orleans Pelicans, v končani sezoni je v povprečju dosegal 7,1 točke, 3,6 skoka in 1,9 asistence.

Derrick Jones Jr. bo po novem nosil dres LA Clippers. Foto: Guliverimage

Paul k San Antonio Spurs

Chris Paul se seli v San Antonio Spurs. Foto: Reuters Izkušeni ameriški košarkar Chris Paul bo v novi sezoni igral za San Antonio Spurs, so zapisali številni ameriški mediji. Devetintridesetletni organizator igre, 12-kratni udeleženec tekme zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA, naj bi za enoletno pogodbo prejel 11 milijonov dolarjev oziroma 10,2 milijona evrov.

Paul je v minuli sezoni nosil dres moštva Golden State Warriors, v povprečju pa je na tekmo dosegal 11,9 točke in 7,3 podaje. Pred tem je igral za New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder in Phoenix Suns. Z nobeno od omenjenih ekip ni osvojil šampionskega prstana.

Harden ostaja v Kaliforniji

James Harden je sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Foto: Reuters

Ameriški mediji poročajo, da je James Harden sklenil novo dvoletno pogodbo z ekipo Los Angeles Clippers. Na klopi Detroita je po klavrni minuli sezoni (14 zmag in 68 porazov) prišlo do trenerske zamenjave. Dosedanjega stratega Montyja Williamsa je zamenjal J.B. Bickerstaff, v zadnjih štirih sezonah trener Clevelanda.

Paul George se seli k Philadelphii

Dosedanji član moštva Los Angeles Clippers Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Z omenjenim moštvom je podpisal štiriletno pogodbo. Nova pogodba je vredna okrog 197 milijonov evrov. Dobitnik zlate medalje iz olimpijskih iger leta 2016 bo pri novem delodajalcu združil moči z Joelom Embiidom in Tyresom Maxeyem, s katerima želi Philadelphia postati resen kandidat za zmago v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Foto: Reuters

Paul je v ligi NBA odigral štirinajst sezon za ekipe Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder in Los Angeles Clippers, za katero je igral zadnjih pet sezon. Z nobenim od navedenih moštev ni osvojil šampionskega prstana.