Košarkarji Olimpije znova na delu, Golemac v karanteni

V sredo so ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijski komite Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje ob odobritvi Vlade Republike Slovenije podali osnovne smernice za vnovičen postopen zagon vrhunskega oziroma tekmovalnega športa v Sloveniji. Vlada je sprejela odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti za registrirane športnike po zakonu o športu na ali v vseh športnih objektih in površinah v naravi Ta čas še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb.

Jurica Golemac bo moral en teden preživeti v samoizolaciji. Foto: Vid Ponikvar

Ob upoštevanju vseh predvidenih smernic in navodil se bodo košarkarji Cedevite Olimpije v ponedeljek znova podali na parket ogrevalne dvorane Arene Stožice in po več kot dveh mesecih znova trenirali. Ob dejstvu, da so se glavni trener ekipe Jurica Golemac ter pomočnik Teo Ćizmić in trener za telesno pripravo Filip Ujaković pretekli konec tedna vrnili iz Hrvaške ter so tako primorani vsaj teden dni preživeti v samoizolaciji, bo treninge v tem tednu vodil pomočnik glavnega trenerja Dragiša Drobnjak ob pomoči nekaterih trenerjev ekip iz mlajših starostnih kategorij Cedevite Olimpije ter športnega direktorja ljubljanskega kluba, Sanija Bečirovića. Že v marcu sta se v Združene države Amerike vrnila tudi Mikael Hopkins in Codi Miller-McIntyre.

Čakajo na odločitev, kaj bo z ligo ABA. Foto: Grega Valančič/Sportida

Člansko moštvo Cedevite Olimpije za zdaj sicer še čaka na odločitev o nadaljevanju ali koncu tekmovanja v ligi ABA, kjer sta do konca ostala še en krog rednega dela in končnica s štirimi najboljšimi moštvi, med katerimi bi lahko bila tudi ljubljanska ekipa. Vsa ligaška tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so bila sicer končana 20. marca, končni vrstni red ekip v članski kategoriji pa ni bil določen. Tekmovalna sezona 2019/20 je bila v ligi Nova KBM prekinjena 12. marca, vodstvo lige ABA pa je isti dan prekinilo tekmovanje v sezoni 2019/20.

Odločitev o tem, ali se bo regionalna liga, prekinjena krog pred koncem rednega dela in začetkom končnice, nadaljevala, bo najverjetneje sprejeta konec maja, ko se bodo predstavniki klubov znova seznanili z aktualnimi razmerami po državah.

