Košarkarji Olimpije preživeli dramo

Po dveh težkih porazih v regionalni ligi je v taboru Cedevite Olimpije v pravem trenutku posijal sončni žarek. V prvem krogu EuroCupa so na gostovanju namreč na kolena spravili košarkarje Gran Canarie, ki so si v uvodni četrtini priigrali že lepo prednost. "Po dveh porazih smo pokazali naš karakter," je izpostavil glavni trener Jurica Golemac.

Ko je Gran Canaria v prvi četrtini vodila za 16 točk, je bilo videti, da je samozavest košarkarjev Cedevite Olimpije po dveh porazih dodobro načeta. V ligi ABA so namreč na domačem terenu zapravili zmago proti FMP-ju, v nedeljo pa po odličnem vstopu v dvoboj s Crveno zvezdo zapravili prednost in možnost za uspeh.

Ko sta povsem v zaključku prve četrtine trojki zadela Jaka Blažič in Jacob Pullen, rezutlat 20:30 vendarle ni predstavljal preglasnega alarma.

V drugi četrtini in nadaljevanju dvoboja so izbranci Jurice Golemca pokazali povsem drugačen obraz in ob polčasu zaostajali za vsega točko (47:48). Od takrat naprej smo spremljali zelo izenačen obračun in napeto končnico. Ko so domači dve minuti pred koncem pobegnili na pet točk prednosti (77:72), je bil položaj videti izgubljen.

Drama se za končala po debelih dveh urah

Kapetan Blažič, ki je tekmo končal pri 18 točkah, je imel nekaj trenutkov pozneje priložnost, da Olimpijo približa na točko razlike, vendar je zgrešil oba prosta meta in vidno pokazal nezadovoljstvo ob nerealiziranih metih.

Foto: KK Cedevita Olimpija

Nato je na sceno stopil izvrstni Pullen, ki je pokazal najboljšo predstavo v dresu Cedevite Olimpije in tekmo končal pri 27 točkah. Zadel je trojko za izenačenje na 77:77, nakar je piko na i z zadetima prostima metoma postavil Melvin Ejim. In Olimpija je po kar dveh urah in 15 minutah ter pravi drami, sodniška trojka na čelu z izkušenim Luigijem Lamonico je v zaključku veliko časa prebila ob gledanju "spornih" videoposnetkov, prišla do uvodnega skalpa v EuroCupu.

"Čestitam vsem igralcem. Po dveh porazih smo pokazali naš karakter. V drugem polčasu so košarkarji Gran Canarie dosegli le 28 točk, kar pomeni, da smo mi garali v obrambi, na koncu pa zasluženo zmagali. Tako kot po porazih gremo tudi po zmagah naprej. Vse bomo analizirali in se pripravili na naslednje tekme," je bil zadovoljen Golemac.

Upajo, da bodo v Stožice prišli navijači

"Mislim, da je za nami dobra tekma. Proti Crveni zvezdi smo v končnici popustili, proti Gran Canarii pa se je cela ekipa kljub napakam borila do konca. Vsak od nas je dal od sebe vse. Zdaj se moramo osredotočiti na naslednjo tekmo proti Budućnosti," je izpostavil Pullen, Blažič pa dodal: "Po dveh porazih smo potrebovali takšno tekmo in zmago na gostovanju proti Gran Canarii. To je lepa popotnica pred nedeljsko tekmo proti Budućnosti. Upam, da se jo bo udeležilo čim več navijačev, da bi tudi v regionalnem tekmovanju ujeli ritem ter tako igramo tudi v prihodnjem tednu, ko nas doma čaka tekma Evropskega pokala."

Foto: KK Cedevita Olimpija

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v nedeljo na domačih tleh proti Budućnosti v okviru lige ABA - črnogorsko moštvo je sicer tekmec tudi v EuroCupu, evropsko popotovanje pa bodo prav tako nadaljevali na domačih tleh, kjer bodo prihodnjo sredo gostili francoski Bourg, ki v svojih vrstah nima več Alena Omića.