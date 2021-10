Olimpija po pravi drami premagala Gran Canario

Košarkarji Cedevite Olimpije so odlično odprli novo sezono evropskega pokala. Na Kanarskih otokih so po napeti končnici z 79:77 premagali Gran Canario.

Ljubljančanom po prvi četrtini ni kazalo najbolje, izgubljali so namreč za debelih deset točk (20:30), v nadaljevanju tekme pa je četa Jurice Golemca močno izboljšala igro v obrambi in se gostiteljem približala le na točko zaostanka ob zaključku prvega polčasa.

V tretji in četrti četrtini je bila bitka na parketu ostra in napeta, sodniki so večkrat pregledovali počasne posnetke, v samem zaključku pa so imeli mirnejše živce in mirnejše roke košarkarji Olimpije in se veselili lepe zmage.

K tej je 27 točk prispeval Jacob Pullen, najboljši strelec tekme, 18 jih je dodal kapetan zmajev Jaka Blažič, 12 pa še Melvin Ejim. Najboljši strelec domače ekipe je bil Nicolas Brussino z 20 točkami.

Fotogalerija s tekme (foto: KK Cedevita Olimpija):

Cedevita Olimpija igra v skupini B skupaj z Valencio, pri kateri igrata Klemen Prepelič in Mike Tobey, Promitheasom Patrasom, Gran Canario, Budućnostjo, Virtusom Bologno, francoskim Bourgom, Ratiopharmom Ulmom, Bursasporjem in Reyerjem Venezio.

Tekmovanje poteka v spremenjenem formatu. Dvajset moštev je razdeljenih v dve skupini. V drugi del tekmovanja oz. izločilne boje bo iz vsake skupine napredovalo po osem ekip, ki se bodo pomerile v sistemu, kjer bo o preboju v naslednji krog odločala zgolj ena tekma. Ekipa, ki bo imela boljši izkupiček zmag in porazov v rednem delu sezone, bo imela prednost domačega igrišča. Prvak evropskega pokala za sezono 2021/22 se bo uvrstil v evroligo in v njej nastopal v sezoni 2022/23.