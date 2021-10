Novost za Cedevito Olimpijo

Ob 21. uri se bodo za Cedevito Olimpijo odprla vrata evropske sezone, v kateri bomo videli nov način tekmovalnega sistema. Nekoliko drugačen bo kot v preteklih sezonah EuroCupa, saj bosta dve skupini po deset klubov, kar pomeni, da bo vsako moštvo odigralo kar 18 tekem rednega dela.

Osem ekip iz vsake skupine se bo uvrstilo v drugi del tekmovanja (sledili bodo boji v končnici, kjer bo le ena tekma odločala o potniku v naslednji krog), kar je tudi primarni cilj ljubljanske zasedbe. Lani je Ljubljančanom ta podvig uspel. Imeli so zelo lepo priložnost, da se uvrstijo v izločilne boje med najboljših osem, a so na domačih tleh zapravili lepo priložnost za zmago proti Virtusu iz Bologne, s katerim se bodo pomerili tudi letos.

Trener Jurica Golemac se zaveda, da čaka njegove izbrance na Kanarskih otokih težko delo. Foto: Vid Ponikvar

Popotovanje pa bodo začeli danes na Kanarskih otokih proti Gran Canarii, s katero so se pomerili že lani. V Stožicah je bilo 84:68 za izbrance Jurice Golemca, na Kanarskih otokih pa so domačini zmagali z 90:82.

"Časa za pripravo na tekmo z Gran Canario nimamo veliko. Podajamo se na Kanarske otoke, pred nami je torej zelo lepo, a hkrati dolgo potovanje. Če bi se tja odpravljali na počitnice, bi to bilo lepo, vsi pa vemo, da je pred nami prvi obračun nove sezone EuroCupa. Zagotovo ne bo lahko. Hkrati smo veseli, da se začenja evropsko tekmovanje in da prihajajo nove tekme, saj bo veliko lažje analizirati težave in popravljati napake," poudarja Golemac.

Kdo so tekmeci Cedevite Olimpije? Budućnost (ČG)

Bursaspor (Tur)

Gran Canaria (Špa)

Bourg en Bresse (Fra)

Promitheas (Grč)

Ulm (Nem

Reyer Venice (Ita)

Valencia (Špa)

Virtus Segafredo Bologna (Ita)

Cedevita Olimpija (Slo)

Vrniti navijače v Stožice

Popotnica pred prvo evropsko tekmo ni najboljša, saj so košarkarji Cedevite Olimpije izgubili zadnja dva obračuna v ligi ABA. Na domačih tleh so zapravili zmago proti FMP, v nedeljo pa po odličnem začetku popustili proti Crveni zvezdi in ostali praznih rok. Na drugi strani je Gran Canaria na domačem parketu visoko premagala Real Betis s 94:70, v šestih tekmah španskega prvenstva pa ima štiri zmage.

Foto: Vid Ponikvar

"Pričakovanja pred začetkom nove sezone EuroCupa so velika. Vemo, da bo v tej sezoni tekmovanje potekalo na drugačen način kot prejšnje sezone. Odigrali bomo veliko več tekem, zato bomo morali biti pripravljeni in zdravi ter na vsaki tekmi dati vse od sebe, da zabeležimo zmago. Naši tekmeci premorejo kakovost, z nekaterimi smo se srečali že v sezoni, ki je za nami, zato jih poznamo. Naša naloga je, da se dobro pripravimo na preizkušnje in pokažemo igro, ki jo želimo igrati. Sezona bo zagotovo zanimiva tudi za navijače, ki bodo imeli priložnost spremljati veliko število tekem Evropskega pokala v naših domačih Stožicah. Po drugi strani bo naša ekipa veliko potovala, tekem je v tem prvem delu kar 18. Za moštvo je to dobro, saj bomo lahko videli, kaj manjka in kje je prostor za napredek. Igralci že komaj čakamo začetek tekmovanja, na nas pa je, da skušamo zabeležiti čim več zmag, da se bodo navijači v še večjem številu vrnili v stožensko dvorano. Naš prvi tekmec, ekipa Gran Canarie, je vedno neugoden na domačem parketu. Njihovi navijači so vedno glasni. Gran Canaria igra hitro košarko, premore pa dva izredno nadarjena posameznika, Ennisa in Slaughterja. Prepričan sem, da bodo v torek skušali prikazati svojo hitro igro z veliko teka in meti na koš," je pred vstopom v evropsko sezono dejal Edo Murić.