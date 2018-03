Košarkarice Triglava pokalne prvakinje

Finale pokala

Košarkarice Triglava so nove pokalne prvakinje Slovenije. V finalu zaključnega turnirja v Kranju so premagale Cinkarno Celje z 72:68 (21:21, 38:37, 62:55). Za Kranjčanke je to drugi pokalni naslov v zgodovini. Celjanke, ki so od leta 2005 le trikrat prepustile pokalno lovoriko tekmicam - 2011 Kranjski Gori ter 2014 in 2018 Triglavu, ostajajo pri dvanajstih pokalnih naslovih.

Košarkarice Triglava so prišle do drugega pokalnega naslova. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Finale je bil izenačen in napet vse do konca. Celjanke so na začetku povedle s 4:0, to pa je bila tudi najvišja prednost ene od ekip v prvih desetih minutah. Rezultat je bil v uvodni četrtini kar šestkrat izenačen, tudi ob koncu pri rezultatu 21:21. Prvih šest točk so v drugi četrtini dosegle Celjanke, pri najvišji prednost v prvem polčasu pa niso ostale dolgo. V prvih dvajsetih minutah smo videli osemnajst sprememb v vodstvu, na glavni odmor pa so s točko prednosti odšle gostiteljice zaključnega turnirja.

Zanimivo tekmo smo spremljali tudi v nadaljevanju. V tretji četrtini so pobudo prevzele Kranjčanke. Do najvišje prednosti so prišle v 30. minuti, ko so povedle za deset. Poleg Abramovičeve, ki je bila najboljša strelka tekme, sta se razigrali še Maja Jakobčič in Urša Žibert. V tretjem delu tekme je Triglav zadel pet metov za tri točke. Na dvominutni odmor pred zadnjo četrtino so odšle s prednostjo sedmih točk.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Obe ekipi sta zadnjih deset minut odprli nekoliko nervozno, Triglav je prvi koš dosegel šele po šestih minutah igre, kar so Celjanke znale izkoristiti in se približale le na dve točki zaostanka (63:61). Aleksandra Krošelj je dve minuti in pol pred koncem izenačila na 63, a je na drugi strani Rebeka Abramovič s košem in zadetim dodatnim prostim metom ponovno priborila Triglavu vodstvo.

Minuto pred koncem je Iva Slonjšak s trojko znižala zaostanek na -1. Odločilni moment na tekmi pa je bila tehnična napaka Oderah Chidom slabo minuto pred koncem, ki je hkrati pomenila peto osebno napako, ki je Američanko poslala na klop, zmago Triglavank pa je s trojko potrdila Rebeka Abramovič.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

MVP finalnega turnirja Rebeka Abramovič je bila s 30 točkami prva igralka finala, Maja Jakobčič je dodala dvojni dvojček (17 točk, 10 skokov), Urška Žibert je pristavila 14 točk. Pri Celjankah je bila strelsko najbolj razpoložena Anđela Delić, ki je dosegla 15 točk, Aleksandra Krošelj se je ustavila pri 13.

Veselje Triglavank skozi objektiv Žige Zupana

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Kaj so povedali po finalu? "Rad bi čestital dekletom za borbenost in energijo, ki so jo vnesle v današnjo tekmo. Na trenutke smo imeli malo krize, vendar se nikoli nismo vdali." Foto: Žiga Zupan/Sportida Ernest Novak, trener Triglava: "Rad bi čestital dekletom za borbenost in energijo, ki so jo vnesle v današnjo tekmo. Na trenutke smo imeli malo krize, vendar se nikoli nismo vdali. Vsa čast dekletom, da so zdržala do konca. Čestitke tudi vsem ostalim v klubu, ki so organizirali ta finalni turnir. Zelo sem zadovoljen. To lovoriko smo si zaslužili." Damir Grgić, trener Cinkarne Celje: "Čestitam ekipi Triglava za zasluženo zmago in osvojeno lovoriko. Danes so bili veliko boljša ekipa. Bolj so si želeli te zmage, kar kaže tudi razmerje v skoku. Enostavno nismo imeli rešitve za odlično Abramovičevo, ki je danes pokazala iz kakšnega testa je. Čestitam tudi svojim igralkam za drugo mesto in upam, da smo se vsi skupaj naučili nekaj iz te tekme. Naredili bomo vse, da se ekipi Triglava oddolžimo z osvojitvijo naslova državnega prvaka." Rebeka Abramovič, košarkarica Triglava in MVP finalnega turnirja: "Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma, hkrati pa da igramo na domačem igrišču, ki nam prinaša prednost. Dekleta smo stopila skupaj in verjela v zmago. Ne zavedamo se še, kaj nam je uspelo, saj nam je finalni turnir pobral ogromno moči. Čestitam mojim soigralkam in neverjetni publiki."

Seznam pokalnih zmagovalk Slovenije:

1991/92 Ježica

1992/93 Ježica

1993/94 Diamond Ježica

1994/95 Ježica

1995/96 Ježica

1996/97 Ježica

1997/98 Imos Ježica

1998/99 Imos Ježica

1999/00 Imos Ježica

2000/01 Lek Ježica

2001/02 Lek Ježica

2002/03 Merkur Celje

2003/04 Postaja Center

2004/05 Merkur Celje

2005/06 Merkur Celje

2006/07 Merkur Celje

2007/08 Merkur Celje

2008/09 Merkur Celje

2009/10 Merkur Celje

2010/11 HiT Kranjska Gora

2011/12 Athlete Celje

2012/13 Athlete Celje

2013/14 Triglav

2014/15 Athlete Celje

2015/16 Athlete Celje

2016/17 Athlete Celje

2017/18 Triglav