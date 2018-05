Celjanke štirinajstič državne prvakinje v košarki

Košarkarice Cinkarne Celje so štirinajstič in sedmič zapored postale državne prvakinje. Finalno serijo proti Triglavu so dobile s 3:0; danes v Celju je bilo 87:45 (27:10, 48:18, 73:33).

Celjanke so nesporne vladarice Slovenije v tem stoletju. To je njihov trinajsti naslov od 2003 dalje - vmes so trikrat slavile igralke Kranjske Gore, v zadnjih sedmih finalih, ki so jih vse igrale proti Triglavu, pa niso izgubile niti ene tekme.

Varovanke Damirja Grgića so dobile vseh 33 odigranih tekem v državnem prvenstvu. Na drugi strani so triglavanke sedmič zapored osvojile naslov državnih podprvakinj in še vedno ostajajo brez naziva najboljšega kluba v Sloveniji. Kranjčanke so v tej sezoni osvojile naslov pokalnih zmagovalk, hkrati pa so edina slovenska ekipa, ki je ugnala Celje.

Tretja finalna tekma je bila praktično odločena že v prvi četrtini. Če so se Triglavanke, sploh na drugem srečanju, Celjankam še uspele nekoliko zoperstaviti, so bile Celjanke tokrat razred zase. Izid je bil izenačen le pri 2:2, nato pa so Celjanke napravile delni rezultat 10:0, prednost pa se je v nadaljevanju le še povečevala. Ob koncu prvih desetih minut so podprvakinje regionalne lige WABA vodile s +17, ob polčasu pa je njihova prednost znašala 28 točk.

MVP finalnega turnirja, Iva Slonjšak, je bila še na tretji tekmi finala prva strelka Celja, za svojo ekipo je prispevala 21 točk, Aleksandra Krošelj se je ustavila pri 14 točkah (met za 3: 4/6), Anđela Delić je v statistiko vpisala 13 točk. Pri Triglavu ni nobena od igralk presegla dvomestnega števila točk, največ jih je dosegla Maruša Seničar (8), med desetimi košarkaricami pa se jih je osem vpisalo med strelke. Najkoristnejša košarkarica 1. SKL v sezoni 2017/18 je bila Larisa Ocvirk.

