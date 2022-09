Las Vegas ponosen na košarkarice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarice Las Vegas Aces so osvojile svoj prvi naslov v severnoameriški ligi WNBA. Na četrti tekmi finala proti ekipi Connecticut Sun so zmagale s 87:71 in v boju na tri zmage s 3:1 osvojile naslov v najmočnejši ligi na svetu. Aces je prva ekipa iz Las Vegasa, ki je osvojila naslov v večji ameriški profesionalni ligi.