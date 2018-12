Košarkarice Celja še petič izgubile

Košarkarice Cinkarne Celje so v 5. krogu evropskega pokala doživele še peti poraz v skupini H. Na gostovanju pri Nymburku so izgubile z 61:65 (12:21, 24:29, 46:47).

Gostje so udarno začele in dobile prvo četrtino, naslednji dve sta pripadli Celjankam, zadnjo in četrtino in napeto končnico pa so znova dobile domačinke.

Pri Celjankah je sicer s 25 točkami, petimi skoki in tremi podajami blestela Zala Friškovec, 11 točk je dodala Aleksandra Krošelj.

Na lestvici vodi Szekszard, ki je danes prišel do četrte zmage, na drugem mestu imata Nymburg in Ružombork osem točk, Celje pa je s petimi točkami zadnje.

Celjanke bodo v zadnjem krogu prihodnji četrtek gostile Ružomberok.