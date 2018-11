V Celje prihaja iz Srbije

ŽKK Cinkarna Celje bo v nadaljevanju sezone močnejši za občasno reprezentantko Srbije Ano Radović (1990, 190 cm). Po poškodbi kolena Chatrice White, ki je trenutno v fazi rehabilitacije, in sporazumni prekinitvi pogodbe z Andreo Marić, je bil slovenski državni prvak primoran poiskati ustrezno zamenjavo na pozicijah krilnega centra in centra.

Ana Radović je v svoji karieri igrala za Crveno zvezdo, Voždovac, Budućnost Bemax, Uteno in Fortuno iz Litve, Dinamo iz Novosibirska, Castors Braine iz Belgije, francoska kluba Reims in Calais ter nazadnje za Olimpio Brašov iz Romunije. Z belgijsko ekipo Castors Braine, ki zadnja leta igra v evroligi, je leta 2015 igrala v finalu evropskega pokala FIBA. Radovićeva je bila članica vseh mladih reprezentanc Srbije, s katero je leta 2010 zaigrala na evropskem prvenstvu U20 v Latviji. Leto pred tem je s srbsko reprezentanco nastopala na Mediteranskih igrah, letos poleti pa jo je srbska selektorica Marina Maljković poklicala v srbsko izbrano vrsto, ki je nastopila na turnirjih na Kitajskem.

"Cinkarna Celje je aktualni državni prvak Slovenije, eden od najresnejših konkurentov za osvojitev WABA lige ter udeleženec evropskega pokala in je zagotovo velik izziv za vsako igralko. Celje je vedno imelo visoke cilje, odlične pogoje za delo in kar je najpomembnejše gre za klub, ki je že mnogo let zgledno organiziran. Glede na vsa omenjena dejstva, nisem veliko razmišljala, ko sem dobila njihovo povabilo. Vesela sem, da sem postala del tega kluba. Moji cilji so vedno visoki. Celje je ekipa, ki ima zmagovalno mentaliteto in številne osvojene lovorike v zadnjih letih. Upam, da se bom hitro prilagodila na novo sredino ter, da bomo skupaj dosegli vse začrtane cilje v letošnji sezoni," je dejala Radovićeva.

Trener Damir Grgić je ob tem dodal: "Glede na položaj, v katerem smo se znašli na centrskih položajih, je bil prihod nove košarkarice nujen. Vesel sem, da v našo sredino prihaja Ana Radović, ki ima dolgoletne izkušnje z igranjem močnih lig, prav tako je z različnimi klubi že uspešno igrala v evropskem pokalu in ligi WABA. Prepričan sem, da nam bo s svojimi izkušnjami in znanjem v veliko pomoč."