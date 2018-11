Slovenke kvalifikacije za EP končale z visokim porazom

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca, ki si je že v prejšnjem krogu zagotovila mesto na evropskem prvenstvu 2019, je v zadnjem nastopu v kvalifikacijah doživela prvi poraz. Na severu Francije je morala priznati premoč evropskim podprvakinjam, ki so visoko zmagale z 88:44.

Varovanke selektorja Damirja Grgića, ki so kvalifikacije končale z izkupičkom 5-1, bodo od 27. junija do 7. julija drugič zapored udeleženke zaključnega turnirja najboljših šestnajstih evropskih reprezentanc, ki bo potekal v Srbiji in Latviji.

Slovenke bodo tekmice na evropskem prvenstvu dobile 12. decembra na žrebu v Beogradu. V katerem bobnu bodo, bo znano v prihodnjih dneh, ko bo Fiba objavila lestvico držav, ki se oblikuje na podlagi večletnih rezultatov. Glede na to, da je Slovenija šele lani na eurobasketu v Pragi nastopila na prvem velikem tekmovanju in da s temi prvimi točkami zaseda 63. mesto na svetu oziroma 23. med evropskimi reprezentancami, si kaj več od tretjega kakovostnega bobna, verjetno ne mora obetati.

Evropsko prvenstvo bo potekalo v Beogradu, Nišu, Zrenjaninu in Rigi, zaključni boji pa bodo v prestolnici Srbije. Poleg Slovenije ter obeh gostiteljic Srbije in Latvije bodo na prvenstvu nastopile še Turčija, Rusija, Španija, Češka, Francija, Belorusija, Črna gora, Velika Britanija, Belgija, Madžarska, Italija, Ukrajina in Švedska.

Foto: Vid Ponikvar

Poleg teh dvanajstih igralk, ki jih je imel selektor Grgić na razpolago v zadnjem ciklusu (Teja Oblak, Zala Friškovec, Annamaria Prezelj, Maruša Seničar, Nika Barič, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Eva Lisec, Larisa Ocvirk, Aleksandra Krošelj, Lea Debeljak, Shante Marie Evans), so v kvalifikacijah sodelovale še Rebeka Abramovič, Tina Trebec, Tina Cvijanovič in Althea Gwashavanhu.

Po statistiki je bila prva strelka in skakalka Slovenije v teh kvalifikacijah Eva Lisec s povprečjem dobrih 15 točk in 9 skokov, druga v obeh elementih je Shante Evans (13 točk, 7 skokov), najboljši podajalki pa sta Teja Oblak (6 podaj, 12 točk) in Nika Barič (5 podaje, 11 točk).

Tekma s Francijo v Charleville-Mezieresu bodo skušale Slovenke čim prej pozabiti. Domačinke, ki so bile srebrne na zadnjih treh evropskih prvenstvih ter na olimpijskih igrah v Londonu 2012, so bile izjemno motivirane in so se želele na vsak način oddolžiti za nepričakovan poraz, ki so ga lani doživele v Celju.

To jih je uspelo, zmago in prvo mesto v skupini pa so si praktično zagotovile že v uvodnih minutah. Očitna je bila razlika v višini, ki so jo gostiteljice sprida izkoristile, kakor tudi v ostalih košarkarskih elementih. Francija je dobila skok s 54:29, zadela je enajst trojk, imela 24 podaj, med strelke se je vpisalo enajst igralk, pet od teh pa je imelo dvomestno število točk. Pri Sloveniji je to uspelo le Zali Friškovec (trojke 3:4, 12 točk).

Kaj so po porazu povedali v slovenskem taboru?

"Dobro je, da ta tekma za nas ni bila pomembna, hkrati pa je bil to hladen tuš ob pravem času;" je menila Teja Oblak. Foto: Sportida



Damir Grgić, selektor Slovenije: "Očitno so bile igralke preveč 'prazne' po sredini tekmi na Finskem in uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Proti vrhunski zasedbi Francije smo sicer poskusili nekaj napraviti, a nič se nam ni izšlo po naših željah. Vseeno moram dekletom še enkrat čestitati za izjemno delo v kvalifikacijah. Dobile so pet tekem in se zasluženo uvrstile na EP, kamor potujemo z željo, da tam pokažemo našo igro, se pravi čvrsto, agresivno obrambo, ki nam omogoča lahke koše. Tega danes nismo pokazali in upam, da je bila ta tekma dobro šola za prihodnost."

Teja Oblak: "Že od prvih minut dalje se je videlo, da so Francozinje izjemno motivirane in da bi rade maščevale poraz iz Celja. Pustile smo jim preveč odprtih metov, ki so jih one zadele in zasluženo visoko zmagale. Dobro je, da ta tekma za nas ni bila pomembna, hkrati pa je bil to hladen tuš ob pravem času. Zdaj smo videle, kaj nam manjka in na čemu moramo delati v pripravah na junijski eurobasket."