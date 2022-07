Macura ostaja pri Krki, mladi Slovenec zapušča Španijo, nov izziv tudi za Hrovata

Hrovat ostaja v Franciji, a z novim klubom

Slovenski reprezentant Gregor Hrovat, ki je v pretekli sezoni kazal dobre predstave v dresu Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez, s katerim je osvojil tudi francoski pokal, bo kariero nadaljeval pri ekipi JDA Dijon Basket, ki nastopa v košarkarski ligi prvakov. Hrovat je s francosko ekipo, ki je lani izpadla v četrtfinalu francoskega prvenstva, podpisal enoletno pogodbo. V prejšnji sezoni je na 30 tekmah v povprečju dosegal 12,6 točke, 4,1 skoka in 2,6 podaje na tekmo.

𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫 𝐇𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐉𝐃𝐀 🔥



Une nouvelle recrue pour la saison prochaine. 𝑮𝒓𝒆𝒈𝒐𝒓

nous apportera toute son expérience en #BetclicELITE et en #BasketballCL.



📄 Le communiqué officiel

➡️ https://t.co/xVfkbKljdt#MyJDA #Dijon pic.twitter.com/A4hTE1KUK0 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) July 11, 2022

"Iskali smo igralca, ki že ima izkušnje z igranjem v Franciji. Za njim je zelo dobra sezona, s Paujem je osvojil francoski pokal, v francoskem prvenstvu pa so prišli do polfinala. Hkrati je Gregor igralec, ki skrbi za timsko igro. Veliko nam bo prinesel s svojo ustvarjalnostjo, njegove izkušnje in vsestranskost bosta za nas v novi sezoni neprecenljiva," je ob podpisu pogodbe o 27-letnem Slovencu dejal športni direktor JDA Fabien Romeyer.

Macura ostaja v Novem mestu

V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil tudi 22-letni slovenski reprezentant Jurij Macura, ki je bil med letoma 2016 in 2021 član evroligaškega kluba Saski Baskonia. Vmes se je kalil in razvijal v Ligi ABA, kjer je nosil dres Mege, Kopra in FMP-ja. Lani poleti je prišel v Novo mesto in postal član Krke. V regionalni ligi je v 18 minutah na tekmo beležili po osem točk in 4.3 skoka.

Jurij Macura bo tudi v prihodnji sezoni igral za Krko. Foto: Vid Ponikvar

"Vesel sem, da bom ostal v Novem mestu. Veselim se sodelovanja s trenerjem Gašperjem Okornom. V ekipi bo tudi nekaj soigralcev, ki jih že poznam, to pa nam bo pomagalo pri uigranosti. Želim si, da z dobrimi igrami vrnemo čim več gledalcev nazaj na tribune Športne dvorane Leona Štuklja, da prava košarka zopet zaživi v Novem mestu," je ob novici dejal Macura, direktor Jure Balažić pa dodal: "Lani smo uspeli in v Krko pripeljali enega najbolj nadarjenih visokih igralcev v Sloveniji. V minuli sezoni je Jurij to v določenih tekmah tudi potrdil. Prepričan sem, da bo v prihodnji sezoni takih Jurijevih tekem še več in da bo naša dodana vrednost v igri pod obema košema."

Samar v Nemčijo

Slovenski košarkar Žiga Samar, ki je konec junija sodeloval na naboru lige NBA, kjer pa ni bil izbran, ima nov klub. 21-letni slovenski košarkar, ki je v prejšnji sezoni organiziral igro Fuenlabrade, bo kariero nadaljeval v Nemčiji pri berlinski Albi. Jeseničan bo tako v prihajajoči sezoni prvič okusil igranje v evroligi, kar bo zagotovo naslednji veliki korak pri njegovem razvoju.

‼️ #ZigaSamar signed with @albaberlin. The 21 years old Slovenian guard will play next season at @Euroleague after he spent two years with @BFuenlabrada



✍️ More on @Eurohoopsnet — StavrosBarbarousis (@sta_ba11) July 11, 2022

Samar je v pretekli sezoni branil barve španske Fuenlabrade, kjer je v močni španski ligi nosil ogromno odgovornost. Tako kot Dončić se je tudi Samar kot perspektivni mladi košarkar pridružil vrstam Real Madrida, kamor se je preselil leta 2017. Pri 19 letih je svoj talent uspešno kazal in kalil pri Zamori, v zadnji sezoni pa je uspešno stopil v velike čevlje organizatorja igre pri Fuenlabradi, kjer je v povprečju dosegal 7,6 točke, 2,7 skoka in 4,7 asistence ter eno ukradeno žogo na tekmo.

Samarja so sicer pred podpisom pogodbe z berlinsko Albo med drugim povezovali s prestopom v Valencio in Baskonio.