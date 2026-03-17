Slovenske košarkarice se bodo danes borile za nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem jih ob 18. uri čaka neugodna zasedba Nizozemske, ki je bila na prvi tekmi pred štirimi meseci boljša s 86:76. V postavo Slovenije se vrača tudi naturalizirana Američanka Jessica Shepard.

Zmaga Sloveniji prinaša drugo mesto v skupini in napredovanje v drugi del kvalifikacij, poraz pa pomeni mukotrpno čakanje na razplet vseh tekem zadnjega kroga in upanje na eno od treh tretjih mest, ki v sedmih kvalifikacijskih skupinah prinašajo drugi del.

Slovenija bo nastopila brez Teje Oblak, ki se je poškodovala prejšnji teden v Rigi, državni dres pa bo prvič po lanskem evropskem prvenstvu oblekla Američanka Shepard, ki je bila do zdaj na vseh tekmah najboljša posameznica reprezentance.

Devetindvajsetletna Američanka, ki je v zadnji sezoni lige WNBA z Minnesota Lynx prišla do polfinala in imela povprečje 8 točk ter 7,3 skoke, je za Slovenijo od novembra 2024 odigrala sedem tekem. Njeno povprečje v slovenskem dresu je 21,9 točke in 13 skokov.

V petih tekmah kvalifikacij 2027 je prva strelka Slovenije Zala Friškovec s 17,6 točke, najboljša skakalka je Eva Lisec 6,2 skoka (15,4 točke), največ podaj pa je zbrala Teja Oblak (3,8 podaje, 10 točk).

