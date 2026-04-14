Nizozemska je Tesli odobrila uporabo samodejne vožnje pod nadzorom voznika, odobritev pa bi se lahko razširila tudi v druge države Evropske unije. Nizozemski regulator: če to deluje v Amsterdamu, lahko deluje tudi drugje.

Tesla je dosegla pomemben preboj v Evropi, saj je za svoj avtonomni sistem vožnje Full Self-Driving (FSD) pod nadzorom, prvič pridobila regulatorno odobritev. Nizozemski organ RDW je izdal homologacijo, ki omogoča uvedbo naprednega vozniškega asistenta v vozila prek spletnih posodobitev (OTA), pri čemer se bo nameščanje sistema začelo že ta teden.

Kot smo poročali že iz pilotnega preizkusa avtonomne vožnje iz Zagreba, sistem omogoča vožnjo brez rok na volanu, vendar ne pomeni popolne avtonomije. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti nadzor. Kljub temu sistem omogoča samodejno navigacijo od točke do točke, kar predstavlja pomemben korak proti bolj avtomatizirani mobilnosti.

Za pridobitev dovoljenja je Tesla izvedla obsežen testni program v Evropi, ki je zajemal več kot 1,6 milijona kilometrov voženj v realnem prometu. Dodatno so opravili še tisoče testnih scenarijev na zaprtih poligonih ter demonstracijske vožnje s tisoči uporabnikov.

Iz Nizozemske širitev tudi v druge države EU?

Pomemben korak predstavlja tudi dejstvo, da je nizozemski regulator RDW o odobritvi že obvestil Evropsko komisijo in napovedal prizadevanja za razširitev dovoljenja na raven celotne Evropske unije. Postopek bi se lahko nadaljeval že maja, ko bo primer obravnaval pristojni tehnični odbor. Če bodo rezultati testiranj dovolj prepričljivi in bo večina držav članic podprla predlog, bi lahko sledila formalna odobritev, ki bi omogočila uvedbo sistema v vseh državah EU.

Po besedah vodje homologacij pri RDW Bernda van Nieuwenhovna, sistem omogoča samostojno krmiljenje, pospeševanje in zaviranje brez rok na volanu, vendar še vedno zahteva stalni nadzor voznika. Kljub morda zavajajoči oznaki full self-driving gre torej za napreden asistenčni sistem in ne za popolnoma avtonomno vožnjo. Van Nieuwenhoven poudarja, da je tehnologija dovolj varna tudi za zahtevna urbana okolja, kot je Amsterdam, kjer si ceste delijo avtomobili, kolesarji in druga vozila. Po njegovih besedah: če sistem deluje na Nizozemskem, lahko deluje kjerkoli v Evropi.

Medtem obstaja možnost, da posamezne države tehnologijo odobrijo tudi samostojno, še preden pride do skupne evropske odločitve. RDW že sodeluje z drugimi regulatorji in je pripravljen deliti tehnične ugotovitve, kar bi lahko pospešilo širšo uvedbo sistema.

Evropski sistem bo imel strožji nadzor kot v ZDA

Evropska različica programske opreme ne bo povsem enaka ameriški. Zaradi strožjih pravil bo nadzor nad voznikom bolj intenziven, prav tako pa bodo morale biti vse večje posodobitve programske opreme predhodno potrjene s strani regulatorja. To pomeni bolj nadzorovan razvoj sistema v primerjavi z ZDA, kjer je tehnologija že na voljo kot naročniška storitev, vendar se sooča tudi s preiskavami in tožbami zaradi prometnih incidentov.