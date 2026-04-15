Vojni zločinec Ratko Mladić doživel možgansko kap

Obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić je v Haagu, kjer prestaja dosmrtno zaporno kazen, doživel možgansko kap. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo zelo resno, nameščen pa je v bolnišnici znotraj zaporniškega kompleksa v Scheveningenu.

Njegov sin Darko Mladić je tiskovni agenciji entitete BiH Republike Srbske Srna sporočil, da je Ratko Mladić lažjo možgansko kap doživel 10. aprila. Pričakuje dokumentacijo zdravstvene službe haaškega sodišča, da bi vedel, kaj točno se je zgodilo.

"General je bil premeščen v bolnišnico in še isti dan vrnjen v priporno enoto. Najverjetneje je imel blago možgansko kap. Obljubili so nam, da nam bodo poslali te dokumente. Razen ustnega pogovora z zdravnikom nismo prejeli ničesar. Čakamo, da nam pošljejo izvide, ki so jih naredili isti dan, vendar še nismo prejeli ničesar," je dejal Ratko Mladić.

Po njegovih besedah ​​je 83-letni Mladić v zelo resnem stanju in ne more več sedeti na invalidskem vozičku ter težko komunicira.

Dolgoletno slabo zdravstveno stanje

Mladić ima že dalj časa resne zdravstvene težave. Po navedbah njegove družine in odvetnikov se že več let spopada s srčno-žilnimi boleznimi, visokim krvnim tlakom, nevrološkimi motnjami ter kognitivnimi težavami. V preteklosti je bil večkrat hospitaliziran, med drugim je izgubil zavest, padel in si poškodoval glavo.

Kljub tem opozorilom je sodišče lani poleti znova zavrnilo zahtevo njegove obrambe za predčasno izpustitev, pri čemer je sodišče presodilo, da je Mladić v zaporu deležen ustrezne zdravstvene oskrbe.

Dosmrtna kazen za najhujše zločine

Ratko Mladić je bil leta 2017 pred nekdanjim Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo spoznan za krivega genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Med drugim zaradi genocida v Srebrenici, kjer je bilo leta 1995 ubitih več kot osem tisoč bošnjaških moških in dečkov, ter zaradi večletnega obleganja Sarajeva. Leta 2021 je bila sodba z razsodbo o dosmrtni kazni pravnomočna.

Do aretacije leta 2011 je bil Mladić več kot 15 let na begu pred pravico.