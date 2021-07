Konec pol stoletja dolgega čakanja na veliki čudež, veteran razveselil navijače #video

Po dolgih 50 letih se Milwaukee spet veseli. Bucksi so namreč v finalu lige NBA v finalni seriji s 4:2 ugnali Phoenix in se tako dokopali do drugega šampionskega prstana v zgodovini franšize. "Ne bi mogel biti bolj ponosen na njih. Izjemno smo se pobrali po zaostanku v finalni seriji," je po koncu dejal vidno ganjeni trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

Zadnjič, ko je Milwaukee osvojil pokal Larryja O'Briena, je bil predsednik ZDA Richard Nixon, Milwaukee pa sta takrat vodila 24-letni Kareem-Abdul Jabbar in Oscar Robertson. Točno 50 let kasneje se največje mesto v Wisconsinu spet veseli. Tokrat predvsem po zaslugi grškega orjaka Giannisa Antetokounmpa, ki je na šesti tekmi finala Phoenixu nasul kar 50 točk. Bucks so se v finalu vrnili že po zaostanku z 0:2, Phoenix pa tako tudi po tretjem finalu ostaja brez šampionskega prstana.

Od sezone 2016/17 je Milwaukee ekipa z največ zmagami v rednem delu sezone. Od sezone kasneje pa imajo skupno tudi največ zmag v končnici. Milwaukee je sicer v prvem krogu končnice s 4:0 izločil Miami Gorana Dragića, nato je po drami ugnal Brooklyn (4:3), v konferenčnem finalu je s 4:2 odpravil Atlanto, zdaj pa je bil z enakim izidom v seriji boljši še od Sunsov. Prvič po letu 1977 sta se v finalu srečali ekipi, ki nista imeli v ekipi niti enega igralca s šampionskim prstanom, Phoenixov Jae Crowder pa je bil edini košarkar, ki je že zaigral v finalu.

Trener Milwaukeeja Mike Budenholzer je tako v svoji tretji sezoni na čelu Bucksov le prišel do tako želenega prstana. "Ti moji igralci so prvaki vsak dan. Vsak dan, ko pridejo na delo, so prvaki. Vsak dan so boljši, sprejeli so tekmovalnost, radi igrajo skupaj. In to jih je naredilo prvake lige NBA. Ne bi mogel biti bolj ponosen na njih. Izjemno smo se pobrali po visokem zaostanku v finalni seriji. Vedno hočemo biti samo boljši. Celotna ekipa in štab sta opravila izjemno delo, vsak dan sem ponosen na vse njih," je po zmagi v finalu dejal strateg Milwaukeeja, ki ob zahvali svojim sodelavcem ni mogel zadržati solz.

"Ta zmaga mi pomeni vse. Rad bi se zahvalil celotnemu Milwaukeeju, da so verjeli vame," pa je po osvojenem šampionskem prstanu dejal vidno ganjeni Antetokounmpo, ki je postal tudi MVP finala, točno tri tedne po poškodbi kolena pa je pokazal eno svojih najboljših predstav v karieri. "Od prvega trenutka, ko smo pristali skupaj, smo igrali kot bratje. Veselimo se skupaj in trpimo skupaj. Nikoli nismo obupali, vsaka slaba predstava nam je bila motivacija, da smo bili še boljši," pa je po tekmi dejal Khris Middleton, ki je bil s 17 točkami drugi strelec Milwaukeeja na šesti tekmi finala.

Phoenix praznih rok, Paul bo vztrajal

Chris Paul in Devin Booker. Foto: Reuters Veliko bolj klavrno je bilo vzdušje pri Phoenixu, ki je v tem nekoliko nepričakovanem finalu zapravil veliko priložnost za osvojitev prvega šampionskega prstana. "Mislim, da bom potreboval nekaj dni, da to predelam. Ničesar ne vzamem za samoumevno. Težko je, sploh po tem, ko si nekaj zares želiš. Težko je zdaj predelati vse občutke. To je vse," pa je po tekmi razočarano dejal trener Phoenixa Monty Williams. Sunsi so katastrofalno začeli tekmi, v prvi četrtini so iz igre metali le z 29-odstotno uspešnostjo (7/24), kar je bil njihov najslabši izkupiček v letošnji končnici.

"Po tekmi je bilo v garderobi res tiho. Zelo mučno. Imeli smo zelo dolgo sezono, prestali smo marsikaj," je po srečanju dejal košarkar Phoenixa Devin Booker, ki je le nekaj ur po finalu že odpotoval na Japonsko, kjer bo del ameriške zasedbe na olimpijskih igrah, enako kot Khris Middleton in Jrue Holiday.

Za nekaj veselja je v taboru Sunsov kljub porazu poskrbel veteran Chris Paul, ki je po tekmi takoj dejal, da njegove kariere še ni konec. "Ne bom se še upokojil, nazaj na delo. Vsi v garderobi vemo, da imamo in znamo dovolj, da bi osvojili prvenstvo, a ni bilo dovolj. Nihče ni pričakoval, da bomo igrali v finalu. Zdaj se bom osredotočil nase in na svoje igre ter na to, kako lahko postanem še boljši in kaj bi lahko še postoril v tem finalu," je po koncu finalne serije dejal 36-letni košarkar, ki je v svoji 16. sezoni NBA prvič igral v finalu.

