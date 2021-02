Končana preiskava: znano, kdo je krivec za hudo tragedijo

Letalska nesreča oziroma strmoglavljenje helikopterja, v katerem so januarja lani umrli košarkarski zvezdnik Kobe Bryant, njegova hčerka in še sedem ljudi na krovu, je bila tudi posledica goste megle in slabe presoje pilota.

Takrat 41-letni Bryant – oče štirih deklet, njegova 13-letna hčerka Gianna ter drugi sopotniki so umrli v nesreči 26. januarja lani, ko je helikopter, ki jih je prevažal na Giannino tekmo, v gosti megli pri kraju Calabasas v bližini Los Angelesa strmoglavil in se zaletel v hribovito pobočje.

Kot so ugotovili pri NTSB, je pas megle, v katerega je priletel helikopter, zmedel pilota, 50-letnega Ara Zobayana, do te mere, da je izgubil občutek za orientacijo v prostoru. Mislil je, da se dviguje, v resnici pa se je spuščal.

Helikopter se je zaletel v hrib in eksplodiral. Foto: Reuters

"Pilot ni vedel, kje je zgoraj in kje spodaj"

"Takšen manever je značilen za primere, ko pilot izgubi orientacijo v prostoru in je vidljivost slaba. Lahko bi napačno domneval, da se vzpenja, čeprav bi se pravzaprav spuščal. V takšnem trenutku je povsem mogoče, da pilot ne bi vedel, kje je zgoraj in kje spodaj," je pojasnil predstavnik NTSB Robert Sumwalt.

Foto: Reuters

Je pilot reagiral po svoje ali le izvrševal navodila?

Sklepčni so, da bi moral pilot, ko je priletel v gosto oblačnost, prekiniti polet, kot to velevajo pravila, in se vrniti v bazo, a se to ni zgodilo. Dodajo, da v slabih pogojih sploh ne bi smel poleteti.

Ob tej ugotovitvi imajo številni pomisleke. Menijo, da je pilot zagotovo le izvrševal napotke naročnikov, česar pa preiskovalci niso potrdili. Pravijo, da za to ni nobenih dokazov. Zobayan je bil zelo izkušen pilot. Imel je preko 1200 ur letenja s helikopterjem modela Sikorsky-76, zato bi načeloma moral vedeti, kaj lahko in kaj ne sme početi v določenih vremenskih težavah.

V preiskavi, ki se nahaja na več kot 600 straneh, so preiskovalci ovrgli, da bi imel helikopter kakšno tehnično ali mehansko okvaro.

Na krovu helikopterja je bilo sicer devet ljudi, preživel ni nihče, umrla je tudi Kobejeva 13-letna hči Gianna.

