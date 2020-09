Kalifornija bo zaradi smrti Kobeja Bryanta sprejela nov zakon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so pristojni slabo ravnali ob smrti zvezdnika NBA Kobeja Bryanta, na kar je kot prva opozorila njegova vdova Vanessa Bryant, bodo v Kaliforniji sprejeli nov zakon.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je potrdil pripravo novega zakona, ki bo policistom in reševalcem, ki prvi prispejo na kraj nesreče, prepovedoval fotografiranje umrlih za "neslužbene potrebe". Ravno to se je namreč zgodilo v primeru Kobeja Bryanta, ki je januarja letos skupaj s 13-letno hčerko Gianno umrl v tragični helikopterski nesreči.

Fotografije in videoposnetke s kraja, kjer je strmoglavil helikopter, so hitro pristale v medijih, kar je bilo nespoštljivo do svojcev. Ravno zaradi tega je Bryantova vdova Vanessa Bryant kmalu zatem vložila tožbo proti šerifovemu uradu okrožja Los Angeles.

V njej Bryantova zahteva odškodnino zaradi duševnih bolečin, čustvene stiske in duševne tesnobe, ki jih je pretrpela zaradi razkritja fotografij s prizorišča tragedije. Šlo je namreč za grafične fotografije s prizorišča nesreče, ki so jih posneli predstavniki šerifovega urada ter jih delili z drugimi osebami.

Ker je ravno smrt 41-letnega zvezdnika spodbudila sprejetje tega zakona, so ga nekateri poimenovali "The Kobe Bryant Act of 2020".

Njegova žena Vanessa je že na dan nesreče opozorila na neprimerno ravnanje šerifovih namestnikov. Foto: Getty Images

Mrtvega Kobeja in Gianno fotografirali zaradi lastnega interesa

Vanessa Bryant je še isti dan, usodnega 26. januarja, ko je izgubila tako moža kot hčerko, opozorila na neprimerno ravnanje policistov in šerifov urad pozvala, naj ukrepa. Šerifovi namestniki namreč niso imeli preiskovalnega namena za fotografiranje kraja nesreče, temveč so to počeli v svoje osebne namene.

To je dober mesec pozneje priznal tudi šerif Alex Villanueva, ki je nato ukrepal, identificiral vpletene ter naročil uničenje fotografij, da jih ne bi bilo mogoče več razširjati.

Za fotografiranje kraja nesreče so bili takrat pooblaščeni edino preiskovalci Nacionalnega odbora za varnost v prometu in sodni izvedenci medicinske stroke.

