Koga bodo Dončić in rojaki gledali na malih ekranih?

Čeprav slovensko reprezentanco do konca kvalifikacij čakata še dve tekmi (februarja se bo četa Rada Trifunovića pomerila s Turčijo v gosteh in z Ukrajino doma), pa možnosti za preboj na svetovno prvenstvo nima več. Razblinile so se po nedavnem porazu v Zaporožju, a je bilo, roko na srce, to zgolj upanje, ki je medlo tlelo. Realnih možnosti za četrti zaporedni nastop na SP Slovenija nima že lep čas. Zadnji tekmi naj bi tako Slovenci izkoristili predvsem za postavljanje temeljev pomlajene reprezentance, medtem ko se bodo številne izbrane vrste še krčevito borile za kitajski vizum. Tega si je do danes ob gostiteljici zagotovilo že 17 reprezentanc.

V Evropi pet neznank

Staro celino bo na Kitajskem zastopalo 12 reprezentanc. Zanesljivo bomo tam videli Španijo, Turčijo, Litvo, Francijo, Češko, Grčijo in Nemčijo. Zelo blizu prvenstvu so tudi Italijani, v zelo ugodnem položaju pa so še Srbi, Rusi in Poljaki. Še najbolj tesen obračun se obeta prav v slovenski skupini I, kjer imata Črna gora in Latvija enako število točk. V predzadnjem krogu bo prva gostovala v Ukrajini, druga pa bo gostila Španijo. V zadnjem krogu se bosta reprezentanci pomerili med seboj, pri čemer velja dodati, da so prvo tekmo obeh ekip z devetimi točkami naskoka dobili Črnogorci.

Aco Petrović proti Kitajski z Brazilci Foto: MaPa

Branilci naslova potrdili vizum

V ameriških kvalifikacijah so si napredovanje že zagotovili Argentinci, Venezuelci, Kanadčani in Američani. Zadnji so resda doživeli že dva poraza, s čimer so prekinili niz poraženosti na uradnih tekmovanjih, ki je trajal vse od svetovnega prvenstva 2006, a so vendarle zanesljivo na varni strani. Zelo blizu preboju na SP 2019 je tudi Brazilija, ki jo vodi hrvaški strokovnjak Aco Petrović, za mesto med udeleženci osrednjega reprezentančnega tekmovanja prihodnjega leta pa se bosta udarila Urugvaj in Portoriko. Možnost ima še vedno tudi Dominikanska republika.

Na SP tudi Senegalci, Kameruncu in Filipinci?

Za Afriko je na SP predvidenih pet mest. Od tega so tri že razdeljena. Zasedli so jih Tunizija, Angola in Nigerija. Zelo blizu napredovanju je tudi Senegal, za zadnje mesto pa se bosta najbrž potegovala Kamerun in Egipt.

Iz azijsko-avstralskega bazena so si nastop na prvenstvu poleg gostiteljice Kitajske že zagotovile Avstralija, Nova Zelandija in Južna Koreja. V zelo ugodnem položaju so tudi Iran, Japonska, Libanon in Filipini.

Kaj pa Slovenija?

Svetovno prvenstvo bo vplivalo tudi na boj za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, kjer bo ob Japonski nastopilo še enajst reprezentanc. Naslednjih sedem bo znanih po SP, pri čemer bo odločal vrstni red s celinskim filtrom. To pomeni, da bodo na Japonsko potovale po dve najboljši evropski in ameriški ekipi ter po ena iz Azije, Afrike in Oceanije.

Zadnje štiri udeležence košarkarskega olimpijskega turnirja bodo dali štirje dodatni kvalifikacijski turnirji, na katerih bo svojo priložnost iskalo 24 reprezentanc. Slovenija upa, da bo s posebnim vabilom ena od teh, iz KZS pa namigujejo, da se bodo potegovali celo za organizacijo enega od teh turnirjev, na katerem bi lahko nastopil celo Luka Dončić.