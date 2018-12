Slovenija kot evropski prvak je plačala davek bitke med Fibo in evroligo. Premajhen bazen kakovostnih košarkarjev je razlog, da Slovenija ne more preskakovati evropskih ovir na poti do Kitajske, kjer bo prihodnje leto svetovno prvenstvo. To popotovanje se je za našo izbrano vrsto dokončno zaustavilo - čeprav je bilo že prej jasno, da ji ne bo uspelo - na gostovanju v Ukrajini, kjer je naša izbrana vrsta visoko izgubila proti tamkajšnji reprezentanci (54:82).

V nedeljo je v tem kvalifikacijskem ciklusu sledil še obračun s favoriziranimi Latvijci. Ob polčasu je Slovenija vodila z visokih +17, na koncu pa morala priznati premoč tudi tej izbrani vrsti (77:82).

"Takšne reprezentance, s katero igramo, v zgodovini še ni bilo. Po navadi obstaja jedro in se priključita dva najmlajša. Tako se je denimo ob Nesteroviću, Nachbarju … razvil Goran Dragić. Zdaj imajo ti fantje dva igralca z izkušnjami, deset jih je pa brez. Tisti, ki bo želel razumeti, bo, tisti, ki ne, pač ne bo. Veliko sem že o tem govoril," je o problematiki slovenske izbrane vrste sprva dejal selektor Rado Trifunović.

"Rad bi se zaprl za mesec dni v dvorano in nas potem ocenjujte vse skupaj"

Proti Latviji so košarkarji v obrambnih nalogah pokazali veliko mero borbenosti. Foto: Reuters Ob takšni prevetritvi bi, kot poudarja prvi mož stroke, potreboval čas za kakovosten trening, da bi lahko dvignil raven igre. Naša izbrana vrsta je pred Ukrajino opravila le enega, prav tako pa pred Latvijo. "Mi smo nova ekipa. Rad bi se zaprl za mesec v dvorano in nas potem ocenjujte vse skupaj. Pred odhodom v Ukrajino smo imeli en trening. Želja je bila prisotna na tisti tekmi, čeprav na igrišču to ni bilo videti. Fantje potrebujejo samozavest. Velikokrat tudi slišijo, da so mladi, B-reprezentanca, kar zanje ni dobro. Treba jih je podpirati. Po Ukrajini smo imeli še en trening in se je že poznalo. Videl sem napredek, kako delati z njimi."

Izpostavil je problematiko evroligaških igralcev. Nekateri so v tujih reprezentancah prišli igrat, Slovenija je zaman čakala na Klemna Prepeliča, Jako Blažiča in prav tako člana evroligaške zasedbe Jurija Macuro: "Videli ste, da je Črna gora igrala proti Latviji z vsemi evroligaškimi košarkarji iz Budućnosti. Odzvali so se. Pri Latviji smo videli Dariusa Bertansa, brez katerega ne bi zmagali. On sam reče v klubu, ker gre za svetovno prvenstvo. Naši fantje so prvič v evroligi. Tudi z Murićem sem se pogovarjal, ko je bil v Anadolu Efesu, da je Kunoslav Simon rekel, da gre igrat za reprezentanco. Ko imaš enkrat toliko za seboj, lahko to rečeš."

Latvijcem uspelo pripeljati Bertansa, Slovencem nobenega evroligaša

Februarja sledita še zadnji tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Foto: Reuters Po tekmi smo prav Bertansa vprašali, kako je izboril nastop za izbrano vrsto: "Vedno rad igram za reprezentanco. Naša krovna zveza se je pogovorila z Milanom. Za tokrat so rekli, da ne vidijo razloga, zakaj ne bi igral. Sicer pa vedno želim igrati. Vesel sem, da me je klub pustil, da sem tukaj."

Na naši krovni košarkarski organizaciji so prav tako nekaj poizkušali, vendar brez takšnega učinka, kot ga je imela latvijska.

"Najbolj žalostno je bilo, ko smo želeli imeti Macuro, saj igra za drugo ekipo Baskonio, ki nastopa v drugi ligi in ga niso pustili, ker je imel včeraj tekmo. Usesti se bomo morali in pogovoriti. Osebno sem denimo klical v Real Madrid, vendar se niso javljali. Morali bomo tja in potrkati na vrata. Veliko vlogo pa imajo pri tej stvari igralci sami," še poudarja Trifko.