Pokazali odločnejši obraz, tudi selektor, ki je zabrusil izkušenemu Latvijcu

Res je, da je bila slovenska reprezentanca v tem kvalifikacijskem ciklusu zelo okrnjena in da ji manjka kakovosti, a to še ne pomeni, da fantje borbenosti niso sposobni prikazati. Če je niso v Ukrajini, pa so jo proti Latviji. Obramba je bila povsem drugačna, zlasti v prvem polčasu.

Tudi selektor Rado Trifunović se je nekajkrat glasno zadrl: "Igraj obrambo!" In posledica agresivnosti je bil rezultat ob polčasu 46:29. Gostje, ki še računajo na uvrstitev na svetovno prvenstvo, so se večinoma zatekali le k metom za tri točke, saj so slovenski košarkarji dobro pokrivali raketo. Vrgli so kar 22 žog izza črte 6,75 metra, zadeli pa le šestkrat. "V prvem polčasu smo odigrali vrhunsko obrambo. Proti tako močni Latviji je bila obramba res dobra," je o igri pred odhodom na odmor dejal selektor Trifunović.

Foto: Reuters Saša Zagorca, ki je zadnjo tekmo za izbrano vrsto, s katero je lani na evropskem prvenstvu osvojil zlato medaljo, odigral 17. septembra proti Turčiji.



Tokrat je od Košarkarske zveze Slovenije prejel posebno darilo, z družino pa ob robu parketa nato navijal za mladi rod slovenskih košarkarjev. Poseben večer je bil za nekdanjega slovenskega reprezentanca, ki je zadnjo tekmo za izbrano vrsto, s katero je lani na evropskem prvenstvu osvojil zlato medaljo, odigral 17. septembra proti Turčiji.Tokrat je od Košarkarske zveze Slovenije prejel posebno darilo, z družino pa ob robu parketa nato navijal za mladi rod slovenskih košarkarjev.

Trifunović skočil na igrišče, branil Hrovat, nato pa se je Blums razigral in prednost 17 točk je skopnela

Janis Blums je v drugem polčasu dosegel 25 od skupno 28 točk. Edo Murić je bil kljub porazu kot kapetan reprezentance ponosen na soigralce, da so se tako hitro pobrali po porazu z Ukrajino. Foto: Grega Valančič/Sportida Zato pa je bil v domači vrsti pri trojkah razpoložen Matic Rebec, ki jih je v prvih 20 minutah zadel štiri in bil s 16 točkami najboljši posameznik. Sledil mu je tokrat bolj razpoloženi Edo Murić (11).

Odločnost slovenske klopi smo lahko videli tudi, ko sta se nekoliko petelinila Gregor Hrovat in Janis Blums, ki sta oba dobila nešportni osebni napaki. Na igrišče je kot najhitrejši šprinterji pridrvel slovenski selektor, stopil v bran Hrovatu in zabrusil 36-letnemu Latvijcu: "Dejal sem mu, naj se umakne, ker je Gregor mlad košarkar, ki se bori za svojo pozicijo, in naj ne s...."

Nad igro Slovenije je bil presenečen tudi Dairis Bertans, sicer član milanskega evroligaša: "Hvala in spoštovanje slovenski ekipi. Po slabi predstavi proti Ukrajini so pokazali značaj. Povzročili so nam veliko težav."

Gostje so še naprej poskušali mete za tri točke, ker je bil prostor pod obročem zaprt. Na žalost domačih pa se je razigral prav ostrostrelec Blums, ki je začel zadevati kot po tekočem traku. V prvem polčasu je dosegel vsega tri točke, v drugem pa kar 25. Zadel je šest trojk. Eno več je dosegel Matic Rebec, ki je tekmo končal pri 27 točkah.

"Ponosen sem na vse fante"

Matic Rebec je bil s 27 točkami najbolj razpoložen med slovenskimi košarkarji. Zadel je kar sedem trojk. Foto: Reuters Po delnem izidu 22:2 je Latvija s 46:60 prišla na 68:62. Od takrat so njeni košarkarji nadzirali potek dogodkov v Stožicah, čeprav so tokrat borbeni slovenski košarkarji nekajkrat še zapretili. "Tekmo smo odigrali taktično popolnoma enako v obeh polčasih. Morali smo braniti globino, ker so močni. Zato smo podvajali visoke igralce. V prvem polčasu niso zadevali. V drugem polčasu se je razigral Blums. Ko se enkrat razigra takšen košarkar, je težava. Zna izsiliti prekršek in vse. Pohvalil bi fante. Maksimalno so se potrudili," je po tekmi povedal prvi mož stroke.

Kapetan slovenske izbrane vrste je bil tokrat Murić, ta je bil v prvem polčasu razigran, v drugem pa je kot vsa ekipa nekoliko padel v igri. A se je tudi sam zavedal, da trenutna reprezentanca nima takšne individualne kakovosti kot latvijska: "Ponosen sem na vse fante, da smo se po takšnem porazu proti Ukrajini pobrali. Pokazali smo željo. Dokazali smo, da nismo slabi igralci. Da lahko igramo proti takšni ekipi, kot je Latvija. Žal mi je, da te tekme nismo dobili. Mislim, da smo se borili bolj kot oni."

Slovenija po desetih tekmah tako ostaja pri dveh zmagah, Latvija pa je še naprej v igri za svetovno prvenstvo.