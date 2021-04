Srbski orjak izgubil živce, sodnik kar zamižal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši srbski košarkar Nikola Jokić je po nedosojeni osebni napaki izgubil živce. Najprej je zamahnil po Terrenceu Rossu in na grd način zaustavil protinapad, nato pa v jezi skoraj še "sklatil" sodnika, ki je ob naletu zvezdnika NBA zamižal in upal na najboljše.

Denver je po preobratu s 119:109 premagal Orlando, eden najboljših košarkarjev lige Nikola Jokić je spet blestel in k 17 točkam dodal še 16 skokov ter devet podaj, le ena mu je zmanjkala do novega trojnega dvojčka, a kmalu bi se vse končalo že v prvi četrtini, ko so sodniki spregledali očiten prekršek.

Po prekršku se je še zaletel v sodnika:

Srbski orjak, ki ga nasprotni igralci ustavljajo na vse možne načine, je za kratek čas izgubil živce, z udarcem po Terrenceu Rossu je zaustavil protinapad, nato pa se je še zaletel v sodnika, ki je od groze kar zamižal. Ni veliko manjkalo, da bi prišlo do hujšega incidenta, na koncu pa se je vse skupaj hitro pomirilo. Srb je odkorakal na svojo polovico, ostalo pa je le pri osebni napaki.

Ross ni pozabil:

Ross je v nadaljevanju z grdim prekrškom vrnil Jokiću, a po tekmi se je bolj smejalo srbskemu zvezdniku. Denver je prišel do pete zaporedne zmage, medtem ko je Orlando doživel že 33. poraz v sezoni in je za zdaj daleč od mest, ki vodijo v končnico.

