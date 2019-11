Kje bodo Slovenci lovili svoje olimpijske sanje?

Z današnjim žrebom bo postalo jasno, kje in proti katerim tekmecem si bo slovenska košarkarska reprezentanca poskušala junija izboriti zgodovinski prvi nastop na olimpijskih igrah. Na Hrvaško Luka Dončić in soigralci zanesljivo ne bodo potovali. Odprte možnosti pa so Kanada (Victoria), Litva (Kaunas) in Srbija (Beograd).

Po 14. uri bodo v Miesu v Švici zaplesale kroglice z imeni 24 reprezentanc, ki še upajo na preboj na olimpijski košarkarski turnir. Fibin žreb bo države, med katerimi je tudi Slovenija, razdelil na štiri kvalifikacijske turnirje, katerih gostitelji bodo Beograd, Split, Kaunas in Victoria.

Ker je bila Slovenija pred žrebom razporejena v tretji kakovostni boben, kjer je tudi Hrvaška, je jasno, da izbranci selektorja Rada Trifunovića vozovnice za Tokio ne bodo lovili v Splitu. Žreb bo upošteval tudi načela geografske razpršenosti.

Bobni pred žrebom Prvi boben: Srbija, Grčija, Litva in Rusija

Drugi boben: Češka, Brazilija, Italija in Poljska

Tretji boben: Hrvaška, Turčija, Slovenija in Portoriko

Četrti boben: Nemčija, Dominikanska republika, Venezuela in Kanada

Peti boben: Nova Zelandija, Mehika, Kitajska in Južna Koreja

Šesti boben: Angola, Tunizija, Senegal in Urugvaj

Hkrati bosta na vseh turnirjih oblikovani po dve tričlanski skupini. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (23., 24. in 25. junija) ter prostem dnevu (26. junij), bosta 27. junija na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 28. junija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Poleg gostiteljice Japonske imajo - glede na rezultate svetovnega prvenstva na Kitajskem - neposredno mesto na turnirju dvanajsterice že zagotovljeno tudi Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija.