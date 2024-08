Nedavni dobitnik zlate olimpijske medalje z ekipo ZDA na olimpijskih igrah 2024 je vložil nekaj milijonov dolarjev lastnega denarja, da se je pridružil klubu, je neimenovani vir povedal za ESPN.

To je storil prek Arctos Sports Partners, ameriškega investicijskega sklada, ki je leta 2023 kupil 12,5-odstotni delež kluba, PSG pa je ocenjen na 4,6 milijarde dolarjev (4,25 milijarde evrov).

Razvoj blagovne znamke PSG v ZDA

Cilj Durantovega prihoda v klub je nadaljnji razvoj blagovne znamke PSG v ZDA z vidika trženja in sponzorstva, zlasti upoštevajoč klubsko svetovno prvenstvo leta 2025 in svetovno prvenstvo leta 2026, ki bosta v naslednjih dveh poletjih onstran velike luže.

Petintridesetletni Durant, ki igra za Phoenix Suns, je velik navdušenec in ljubitelj evropskega nogometa in je delni lastnik ekipe Philadelphia Union, ki tekmuje v severnoameriški nogometni ligi MLS. Je dober prijatelj s predsednikom PSG Naserjem al Kelajfijem in je pred svojo naložbo večkrat obiskal poligon za trening Parižanov in stadion Parc des Princes. Foto: Guliverimage

Šestega avgusta med igrami v Parizu je šel mimo kampusa PSG, da bi pozdravil nekatere igralce, osebje in glavnega trenerja Luisa Enriqueja.

Durant je zelo navdušen nad sodelovanjem v klubu, je povedal vir za ESPN, in je zelo resen glede svoje naložbe v klub.