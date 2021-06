Zvezdnik maha v slovo 17-kratnim prvakom lige NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kemba Walker, eden od košarkarskih zvezdnikov Bostona v severnoameriški ligi NBA, bo kariero nadaljeval pri moštvu Oklahoma Thunder. Za kelte bosta poslej igrala Al Horford in Moses Brown, ob tem so si 17-kratni prvaki lige NBA od Oklahome pridobili tudi pravico prvega in drugega izbora na letošnjem naboru.