Kdo so letošnji finalisti za MVP v ligi NBA

Foto: Reuters

James Harden (Hoston Rockets), LeBron James (Cleveland Cavaliers) in Anthony Davis (New Orelans Pelicans) so letošnji finalisti za nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) severnoameriške košarkarske lige, je danes objavilo vodstvo lige NBA.